Sarkvidéki levegő hoz drasztikus lehűlést Magyarországra, újra jönnek a fagyok

A húsvéti időszakban még kora nyárias melegre számíthatunk, ám a tavaszi szünet hátralévő részében fokozatos lehűlés veszi kezdetét. Húsvéthétfőn több helyen még 20 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, de ez a melegebb idő nem tart sokáig: egy hidegfront érkezik, amely véget vet a délies áramlásnak.

Az Időkép jelentése alapján a front nem hoz jelentős mennyiségű csapadékot, ugyanakkor a szélirány északira, északnyugatira fordul, és ezzel együtt megindul a lehűlés. A következő napokban

egyre inkább sarkvidéki eredetű léghullámok érkeznek a térség fölé, ami látványos hőmérséklet-csökkenést eredményez.

Keddtől élénk, helyenként erős északi szélre kell készülni. A nappali maximumok is fokozatosan visszaesnek: kedden még 14–19 fok körüli értékekre lehet számítani, szerdán és csütörtökön már csak 10–16 fok várható, míg pénteken északkeleten akár 10 fok alatt maradhat a hőmérséklet.

A lehűlés mellett az éjszakai fagyok is visszatérnek, különösen az északkeleti országrészben. A hét közepétől ismét megjelenhetnek a gyenge hajnali fagyok, csütörtök–péntek virradóra pedig a fagyzugos területeken akár -3, -4 fokig is csökkenhet a hőmérséklet.

Ez komoly kockázatot jelenthet a már virágzásban lévő gyümölcsfák számára.

A tavaszi szünet második felében ugyan időnként szárazabb időszakok is várhatók, de a hét második felében ismét megnőhet a záporok esélye, és szombatra akár csapadékosabbra is fordulhat az időjárás.

