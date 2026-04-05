Újabb ország hajója kelt át sikerrel a Hormuzi-szoroson

Egy Suezmax típusú iraki tartályhajó, amely egymillió hordó iraki nyersolajat szállított, vasárnap reggel kifutott a Perzsa-öbölből.

A kritikus vízi úton az elmúlt héten élénkült a forgalom, a szombati adatok szerint a hétnapos mozgóátlag a háború kitörése óta a legmagasabb szintet érte el. A hajóforgalom azonban továbbra is csak töredéke a háború előtti volumennek.

Egyelőre nem világos, hogy a Bagdadnak biztosított mentesség az iraki kikötőkbe tartó valamennyi hajóra vonatkozik-e. Azt sem tudni pontosan, hogyan fogják ezt a gyakorlatban érvényesíteni. A legszélesebb értelmezés szerint

az intézkedés napi mintegy hárommillió hordónyi iraki olajexportot szabadíthat fel,

emellett lehetővé tenné a leállított olajmezők újraindítását is, feltéve, hogy a hajózási társaságok hajlandóak a tankereiket az öbölbe küldeni.

Szombat reggel óta összesen 16 hajó haladt át a szoroson: 11 az öblöt elhagyva, 5 pedig a nyílt tenger felől befelé hajózott. Normál körülmények között a világ olaj- és LNG-forgalmának mintegy ötöde halad át naponta a Hormuzi-szoroson.

