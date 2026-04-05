Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról

Ukrán dróntámadás következtében elsüllyedt egy gabonaszállító teherhajó az Azovi-tengeren – közölte egy orosz kinevezésű tisztségviselő vasárnap. A támadásban egy ember életét vesztette, ketten pedig eltűntek, írja a Reuters.

Vlagyimir Szaldo, Herszon megye orosz ellenőrzés alatt álló részének Moszkva által kijelölt vezetője a Telegramon közölte: a támadás még pénteken történt, a legénység azonban csak vasárnap tudott segítséget kérni. A Volgo-Balt nevű teherhajó búzát szállított. A személyzet elhagyta a süllyedő hajót, és vasárnap ért partot a herszoni régióban fekvő Sztrilkove falu közelében.

Szaldo beszámolója szerint a hajó első tisztje életét vesztette, két embert pedig továbbra is keresnek. A kapitányt kórházban ápolják, az eset körülményeit jelenleg is vizsgálják. A tisztségviselő egy korábbi bejegyzésében arról írt, hogy a legénység kilenc, kivétel nélkül orosz állampolgárságú tagját találták meg élve a parton.

Herszon egyike annak a négy ukrán régiónak, amelyeket Oroszország 2022-ben, több mint fél évvel az átfogó invázió megindítása után annektált. Az orosz erők jelenleg a két déli megye, Zaporizzsja és Herszon területének valamivel több mint hetven százalékát tartják ellenőrzésük alatt.

Forrás: Reuters

