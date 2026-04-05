Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról
Ukrán dróntámadás következtében elsüllyedt egy gabonaszállító teherhajó az Azovi-tengeren – közölte egy orosz kinevezésű tisztségviselő vasárnap. A támadásban egy ember életét vesztette, ketten pedig eltűntek, írja a Reuters.

Vlagyimir Szaldo, Herszon megye orosz ellenőrzés alatt álló részének Moszkva által kijelölt vezetője a Telegramon közölte: a támadás még pénteken történt, a legénység azonban csak vasárnap tudott segítséget kérni. A Volgo-Balt nevű teherhajó búzát szállított. A személyzet elhagyta a süllyedő hajót, és vasárnap ért partot a herszoni régióban fekvő Sztrilkove falu közelében.

Szaldo beszámolója szerint a hajó első tisztje életét vesztette, két embert pedig továbbra is keresnek. A kapitányt kórházban ápolják, az eset körülményeit jelenleg is vizsgálják. A tisztségviselő egy korábbi bejegyzésében arról írt, hogy a legénység kilenc, kivétel nélkül orosz állampolgárságú tagját találták meg élve a parton.

Herszon egyike annak a négy ukrán régiónak, amelyeket Oroszország 2022-ben, több mint fél évvel az átfogó invázió megindítása után annektált. Az orosz erők jelenleg a két déli megye, Zaporizzsja és Herszon területének valamivel több mint hetven százalékát tartják ellenőrzésük alatt.

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Kiszivárogtak az orosz hajózási adatok: napokig tartó leállás után indult meg a hatalmas olajszállítmány

Rendkívüli állapotot hirdettek Dagesztánban

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Lelőttek két amerikai vadászrepülőt Irán felett, Donald Trump kíméletlen pusztítást ígér - Híreink az iráni háborúról pénteken
