Váratlan fordulat: súlyos veszteségeket szenvedhetett el az Egyesült Államok a kimenekítési akció során
Váratlan fordulat: súlyos veszteségeket szenvedhetett el az Egyesült Államok a kimenekítési akció során

Irán közlése szerint a lelőtt amerikai pilóta felkutatására indított mentőakció során több katonai repülőgépet és helikoptert is megsemmisítettek - közölte a Reuters.

A Forradalmi Gárda tájékoztatása szerint az amerikai kimenekítési akció során több találatot is elértek. A műveletben az iráni légierő, a szárazföldi alakulatok, a rendőrség, valamint a népi milíciák is részt vettek. A hivatalos bejelentésben az iráni hatóságok azt közölték, hogy Iszfahán tartomány déli részén lelőttek egy amerikai C–130-as katonai szállító repülőgépet.

A Hatam al-Anbija központi parancsnokság – amely az iráni fegyveres erők egységes vezérkaraként működik – szintén megerősítette az eseményeket. A szervezet szóvivője elmondta, hogy a megsemmisített légi járművek között a C–130-as gép mellett

két Black Hawk helikopter is volt.

Vasárnap korábban az iráni hadsereg arról is beszámolt, hogy ugyanebben a tartományban egy izraeli drónt is lelőttek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

