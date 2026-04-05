Váratlan fordulat: súlyos veszteségeket szenvedhetett el az Egyesült Államok a kimenekítési akció során

A Forradalmi Gárda tájékoztatása szerint az amerikai kimenekítési akció során több találatot is elértek. A műveletben az iráni légierő, a szárazföldi alakulatok, a rendőrség, valamint a népi milíciák is részt vettek. A hivatalos bejelentésben az iráni hatóságok azt közölték, hogy Iszfahán tartomány déli részén lelőttek egy amerikai C–130-as katonai szállító repülőgépet.

A Hatam al-Anbija központi parancsnokság – amely az iráni fegyveres erők egységes vezérkaraként működik – szintén megerősítette az eseményeket. A szervezet szóvivője elmondta, hogy a megsemmisített légi járművek között a C–130-as gép mellett

két Black Hawk helikopter is volt.

Vasárnap korábban az iráni hadsereg arról is beszámolt, hogy ugyanebben a tartományban egy izraeli drónt is lelőttek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images