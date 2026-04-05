Váratlan húzás Ukrajnától: nemet mondtak a nyugati nagyhatalmak kérésére
Váratlan húzás Ukrajnától: nemet mondtak a nyugati nagyhatalmak kérésére

Ukrán drónok csaptak le az éjszaka folyamán az orosz Lukoil finomítójára, a létesítményben hatalmas tűz keletkezett. A támadás különösen érzékeny időszakban történt, mivel a nyugati szövetségesek az orosz olajipari célpontok elleni csapások szüneteltetésére kérik Kijevet, azonban az ukránok egyértelmű választ adtak - számolt be a The Kyiv Independent.

Gleb Nyikityin, Nyizsnyij Novgorod megye orosz kormányzója április 5-én közölte, hogy a légvédelem harminc ellenséges drónt semmisített meg. A lehulló roncsok azonban megrongálták a Lukoilhoz tartozó finomító két létesítményét - bővebben a hírfolyamunkban:

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra

Kijev rendszeresen mér csapásokat nagy hatótávolságú drónokkal oroszországi katonai és ipari célpontokra, köztük olajfinomítókra is. Ezeket az ukrán vezetés jogos célpontnak tekinti, mivel bevételt biztosítanak az orosz háborús gépezet számára. Ennek ellenére ukrán tisztségviselők elismerték, hogy a külföldi szövetségesek az olajfinomítók elleni dróncsapások felfüggesztésére kérték Kijevet. Erre azért került sor, mert az amerikai-izraeli-iráni háború világszerte felhajtotta az üzemanyagárakat.

Diplomatikusan válaszoltunk a kérésekre

- nyilatkozta Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője a Bloombergnek, anélkül, hogy megnevezte volna az érintett országokat.

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Kiszivárogtak az orosz hajózási adatok: napokig tartó leállás után indult meg a hatalmas olajszállítmány

Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról

A válaszból az derül ki, hogy Kijev továbbra is kitart amellett, hogy

az orosz energiarendszer elleni csapások a háborús stratégia részét képezik

- és egyelőre nem lát indokot a műveletek felfüggesztésére.

A döntés különösen annak fényében fontos, hogy a globális olajpiac már így is jelentős nyomás alatt áll az iráni konfliktus és az energiainfrastruktúrákat érő támadások miatt, ami tovább növeli az árakat és az ellátási kockázatokat.

Olajpiaci fordulat: hiába néz ki szépen papíron, az olajkartell nem tudja megmenteni a piacot

Az EU energiaügyi biztosa szerint hosszú ideig tartó energiaellátási sokkra kell felkészülni

Brutálisan megdrágult az orosz olaj

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Lelőttek két amerikai vadászrepülőt Irán felett, Donald Trump kíméletlen pusztítást ígér - Híreink az iráni háborúról pénteken
