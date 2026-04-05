Gleb Nyikityin, Nyizsnyij Novgorod megye orosz kormányzója április 5-én közölte, hogy a légvédelem harminc ellenséges drónt semmisített meg. A lehulló roncsok azonban megrongálták a Lukoilhoz tartozó finomító két létesítményét - bővebben a hírfolyamunkban:

Kijev rendszeresen mér csapásokat nagy hatótávolságú drónokkal oroszországi katonai és ipari célpontokra, köztük olajfinomítókra is. Ezeket az ukrán vezetés jogos célpontnak tekinti, mivel bevételt biztosítanak az orosz háborús gépezet számára. Ennek ellenére ukrán tisztségviselők elismerték, hogy a külföldi szövetségesek az olajfinomítók elleni dróncsapások felfüggesztésére kérték Kijevet. Erre azért került sor, mert az amerikai-izraeli-iráni háború világszerte felhajtotta az üzemanyagárakat.

Diplomatikusan válaszoltunk a kérésekre

- nyilatkozta Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője a Bloombergnek, anélkül, hogy megnevezte volna az érintett országokat.

A válaszból az derül ki, hogy Kijev továbbra is kitart amellett, hogy

az orosz energiarendszer elleni csapások a háborús stratégia részét képezik

- és egyelőre nem lát indokot a műveletek felfüggesztésére.

A döntés különösen annak fényében fontos, hogy a globális olajpiac már így is jelentős nyomás alatt áll az iráni konfliktus és az energiainfrastruktúrákat érő támadások miatt, ami tovább növeli az árakat és az ellátási kockázatokat.

