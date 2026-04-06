Asztalra került egy iráni béketerv, de Trump figyelmeztet: ez az utolsó esély a háború lezárására

Donald Trump amerikai elnök eredetileg hétfő estére szabott határidőt Iránnak, vasárnap azonban húsz órával meghosszabbította azt. Az új ultimátum így helyi idő szerint kedd este 8 órakor jár le. Trump az Axios hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatnak, és van esély a megállapodásra. Hozzátette ugyanakkor:

de ha nem kötnek egyezséget, mindent szétbombázok odaát.

A tárgyalások pakisztáni, egyiptomi és török közvetítőkön keresztül zajlanak. Ezzel párhuzamosan Steve Witkoff, Trump közel-keleti különmegbízottja és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter közvetlenül, üzenetváltások formájában is egyeztet egymással. Amerikai tisztségviselők szerint Washington több javaslatot is letett az asztalra az elmúlt napokban, azonban Teherán ezek közül egyet sem fogadott el.

A közvetítők egy kétlépcsős megállapodáson dolgoznak:

Az első szakasz egy 45 napos tűzszünet lenne, amelynek ideje alatt kidolgoznák a háború végleges lezárásának feltételeit. A fegyverszünet szükség esetén meghosszabbítható lenne.

A második fázis magát a végleges békemegállapodást jelentené. A közvetítők szerint a Hormuzi-szoros teljes megnyitása és az iráni dúsítotturán-készletek kérdésének rendezése csak a végső egyezség része lehet. Utóbbit a készletek külföldre szállításával vagy hígításával oldanák meg.

A tárgyalásokat megnehezíti, hogy a Hormuzi-szoros ellenőrzése és az uránkészlet jelenti Irán legfőbb alkualapját. Teherán ezeket nem hajlandó feladni egy mindössze 45 napos tűzszünetért cserébe. A közvetítők ezért részleges megoldásokban gondolkodnak: az első fázisban Irán mindkét kérdésben bizalomépítő intézkedéseket tenne. Az amerikai fél cserébe garanciát vállalna arra, hogy a tűzszünet nem csupán átmeneti lesz, és a fegyveres konfliktus nem lángol fel újra.

Az iráni vezetés egyértelművé tette:

el akarják kerülni a gázai vagy libanoni forgatókönyvet,

ahol a tűzszünet sokszor csak papíron létezik, miközben az Egyesült Államok és Izrael bármikor újabb csapásokat mérhet.

Amerika azonban figyelmeztette Teheránt, hogy

a következő 48 óra jelenti az utolsó esélyt a diplomáciai rendezésre.



Az iráni vezetés azonban a nyilvánosság előtt továbbra is hajthatatlan. Az Iráni Forradalmi Gárda haditengerészete vasárnap úgy fogalmazott: a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet "soha nem tér vissza" a háború előtti állapotba.

Címlapkép forrása: Alex Brandon/AP Photo/Bloomberg via Getty Images