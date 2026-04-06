Asztalra került egy iráni béketerv, de Trump figyelmeztet: ez az utolsó esély a háború lezárására

Donald Trump amerikai elnök eredetileg hétfő estére szabott határidőt Iránnak, vasárnap azonban húsz órával meghosszabbította azt. Az új ultimátum így helyi idő szerint kedd este 8 órakor jár le. Trump az Axios hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatnak, és van esély a megállapodásra. Hozzátette ugyanakkor:
de ha nem kötnek egyezséget, mindent szétbombázok odaát.
A tárgyalások pakisztáni, egyiptomi és török közvetítőkön keresztül zajlanak. Ezzel párhuzamosan Steve Witkoff, Trump közel-keleti különmegbízottja és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter közvetlenül, üzenetváltások formájában is egyeztet egymással. Amerikai tisztségviselők szerint Washington több javaslatot is letett az asztalra az elmúlt napokban, azonban Teherán ezek közül egyet sem fogadott el.
A közvetítők egy kétlépcsős megállapodáson dolgoznak:
- Az első szakasz egy 45 napos tűzszünet lenne, amelynek ideje alatt kidolgoznák a háború végleges lezárásának feltételeit. A fegyverszünet szükség esetén meghosszabbítható lenne.
- A második fázis magát a végleges békemegállapodást jelentené. A közvetítők szerint a Hormuzi-szoros teljes megnyitása és az iráni dúsítotturán-készletek kérdésének rendezése csak a végső egyezség része lehet. Utóbbit a készletek külföldre szállításával vagy hígításával oldanák meg.
A tárgyalásokat megnehezíti, hogy a Hormuzi-szoros ellenőrzése és az uránkészlet jelenti Irán legfőbb alkualapját. Teherán ezeket nem hajlandó feladni egy mindössze 45 napos tűzszünetért cserébe. A közvetítők ezért részleges megoldásokban gondolkodnak: az első fázisban Irán mindkét kérdésben bizalomépítő intézkedéseket tenne. Az amerikai fél cserébe garanciát vállalna arra, hogy a tűzszünet nem csupán átmeneti lesz, és a fegyveres konfliktus nem lángol fel újra.
Az iráni vezetés egyértelművé tette:
el akarják kerülni a gázai vagy libanoni forgatókönyvet,
ahol a tűzszünet sokszor csak papíron létezik, miközben az Egyesült Államok és Izrael bármikor újabb csapásokat mérhet.
Amerika azonban figyelmeztette Teheránt, hogy
a következő 48 óra jelenti az utolsó esélyt a diplomáciai rendezésre.
Az iráni vezetés azonban a nyilvánosság előtt továbbra is hajthatatlan. Az Iráni Forradalmi Gárda haditengerészete vasárnap úgy fogalmazott: a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet "soha nem tér vissza" a háború előtti állapotba.
Zöld fordulat a gyakorlatban: mi áll az energiaátmenet útjában Magyarországon?
Feldmájer Benjámint, a Schneider Electric Zrt. fenntarthatósági vezetőjét kérdeztük.
Figyelmeztetést kapott Irán: a Hormuzi-szorost egyetlen ország sem használhatja alkualapként
Közelről jött a felszólítás.
Jön az év legfontosabb eseménye – Ez minden befektetésre hatással lesz
Előtte még jön pár izgalmas adat.
Az energiapiaci sokk még sokáig velünk maradhat Európában, de a 2022-es válság közelébe sem jutunk el
Az Európai Unió ellenállóbb, mint 2022-ben az agyon szidott zöldfordulat miatt.
Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról
Egy ember életét vesztette.
Rendkívüli állapotot hirdettek Dagesztánban
Súlyos árvíz pusztít.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
BB Tengely: Egy főre jutó GDP
A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Erre senki sem számított: meglepő helyen robbantak a magyar lakásárak
A csütörtöki Checklistben az ingatlanárak furcsa mozgását járjuk körbe.