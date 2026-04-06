Befutott Moszkva reakciója a Török Áramlat elleni szabotázsakcióra

Vlagyimir Putyin sajtótitkára a vezeték elleni támadáskísérletről beszélt, ahol kiemelte: egyelőre nem tudni, ki állhat az események mögött.

Jelenleg nincs megbízható bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ki állhat az európai területeken, e létfontosságú energiavezeték ellen elkövetett támadási kísérletek mögött, amely jelenleg rendkívüli terhelés alatt működik

– mondta.

Peszkov ugyanakkor arra célozgatott a továbbiakban, hogy Kijevnek köze lehet az eseményekhez, okfejtését pedig azzal indokolta, hogy a korábban történt már olyan az európai kontinensen, hogy ukrán akciót hajtottak végre kritikus gázinfrastruktúra ellen. Azt is megelőlegezte, hogy most is ide fognak vezetni a szálak. A szóvivő a 2022 őszi Északi Áramlat elleni támadásra gondolhatott. Azt nem tette hozzá, hogy az európai hatalmak folyamatosan Moszkvát vádolják „hibrid háborúval”, melynek része, hogy különböző célpontok, akár repterek ellen hajtanak végre szabotázsakciókat, gyújtogatásokat.

Az eset nagy figyelmet kapott Magyarországon, a miniszterelnök összehívta a Védelmi Tanácsot is.

