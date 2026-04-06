  • Megjelenítés
Bejelentést tett a Forradalmi Gárda: rátámadtak a USS Tripolira rohamhajóra, sikert jelentettek
Globál

Portfolio
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) szerint az Egyesült Államoknak lépnie kellett a támadás következtében – közölte az Al-Dzsazíra.

A rezsim milicistái a konfliktus kirobbanása óta igyekeznek rakétákkal és drónokkal elérni az amerikai haditengerészet járműveit az Ománi-öbölben. Az állandó támadásokkal eddig még igazolt veszteséget nem okoztak az Egyesült Államok térségben állomásozó flottájának.

Korábban a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót támadták rakétákkal és drónokkal, most a USS Tripoli America-osztályú kétéltű rohamhajót.

Az IRGC közleménye szerint az akció arra késztette a hadihajót, hogy emiatt eltávolodjon a partoktól az Indiai-óceán irányába.

Fontos megjegyezni, hogy ezek a járművek gyakran változtatják a pozíciójukat, hogy nehezebb legyen az ellenséges erőknek felderíteni és célba venni azokat. Információk szerint Oroszország hírszerzési adatokkal és műholdképekkel segíti Iránt a háborúban, ez éppen az ilyen jellegű támadásokhoz járul hozzá. Független forrás egyelőre nem erősítette meg a Forradalmi Gárda állításait.

Még több Globál

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Derek Fountain/Released, Public domain, via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility