Bejelentést tett a Forradalmi Gárda: rátámadtak a USS Tripolira rohamhajóra, sikert jelentettek

A rezsim milicistái a konfliktus kirobbanása óta igyekeznek rakétákkal és drónokkal elérni az amerikai haditengerészet járműveit az Ománi-öbölben. Az állandó támadásokkal eddig még igazolt veszteséget nem okoztak az Egyesült Államok térségben állomásozó flottájának.

Korábban a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót támadták rakétákkal és drónokkal, most a USS Tripoli America-osztályú kétéltű rohamhajót.

Az IRGC közleménye szerint az akció arra késztette a hadihajót, hogy emiatt eltávolodjon a partoktól az Indiai-óceán irányába.

Fontos megjegyezni, hogy ezek a járművek gyakran változtatják a pozíciójukat, hogy nehezebb legyen az ellenséges erőknek felderíteni és célba venni azokat. Információk szerint Oroszország hírszerzési adatokkal és műholdképekkel segíti Iránt a háborúban, ez éppen az ilyen jellegű támadásokhoz járul hozzá. Független forrás egyelőre nem erősítette meg a Forradalmi Gárda állításait.

