Bejelentette Trump: akár holnap éjjel kiiktathatja Iránt az Egyesült Államok
Donald Trump a Fehér Házban tart sajtótájékoztatót az amerikai haderő napokban végrehajtott mentőakciójával kapcsolatban, amelyenek keretében messze az iráni területeken belülről mentettek ki két amerikai F-15-ös pilótát. Trump a tájékoztató elején egyik mondatában úgy fogalmazott, az Egyesült Államok egy éjszaka alatt ki tudná iktatni Iránt, ez "az éjszaka pedig akár a holnapi is lehet", utalva ezzel a közel-keleti állammal szemben intézett ultimátumára.

Donald Trump, amerikai elnök azelőtt, hogy részletezni kezdte volna az általa komplex és nagyszabású akciónak nevezett műveletet, amelynek keretében sikeresen kimentették az iráni területen lelőtt F-15-ös vadászrepülőgép pilótáit, kijelentette, hogy az Egyesült Államok

egy éjszaka alatt ki tudná iktatni Iránt, ez "az éjszaka pedig akár a holnapi is lehet".

Az elnök ezzel egyértelmű jelzést tett arra, hogy komolyan gondolja az Irán ellen végső ultimátumnak nevezett kedd esti határidőt. A korábbi bejelentései szerint, amennyiben Irán nem nyitja meg addig a Hormuzi-szorost, Amerika elsöprő támadást indít meg az ország ellen.

Trump vezető tanácsadói az elmúlt napokban Pakisztán közvetítésével folytatnak tárgyalásokat Iránnal. Washington célja egy olyan megállapodás megkötése, amelynek értelmében Irán lemond az atomfegyverekről, és újra megnyitja a Hormuzi-szorost.

Irán ezzel szemben a háború végleges lezárását követeli,

nem csupán egy ideiglenes tűzszünetet, így elutasítják a jelenlegi, Amerika által ajánlott béktervezetet.

Ezzel kapcsolatban az Al Jazeera úgy ír, az IRNA hírügynökség információ szerint az iráni vezetés a harcok végleges beszüntetése mellett a

  • Hormuzi-szoroson való áthajózást biztosító garanciákat,
  • az országban keletkezett károk helyreállítását,
  • valamint a korábban Irán ellen kivetett szankciók eltörlését is szeretné elérni.
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

