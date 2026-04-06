  • Megjelenítés
Bekövetkezett, amitől sokan féltek: hajszálon múlt a nukleáris katasztrófa az éjszakai légicsapások után
Globál

Bekövetkezett, amitől sokan féltek: hajszálon múlt a nukleáris katasztrófa az éjszakai légicsapások után

Portfolio
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője azonnali figyelmeztetést adott ki az iráni Busehr atomerőmű közelében végrehajtott csapások miatt - tudósított az Al-Dzsazíra.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében reagált az eseményekre. Közölte, hogy a működő erőmű közelében végrehajtott támadások

valós veszélyt jelentenek a nukleáris biztonságra, és azonnal abba kell hagyni őket.

Grossi arra figyelmeztetett, hogy a csapások súlyos sugárszennyezéssel járó balesetet okozhatnak. Egy ilyen katasztrófa következményei ráadásul Irán határain túl is érezhetők lennének. Hozzátette, hogy az egyik legutóbbi találat mindössze 75 méterre csapódott be az erőmű kerítésétől.

Az izraeli hadsereg időközben újabb csapássorozatot hajtott végre Teheránban és az ország más pontjain. A katonai közlemény szerint az éjszakai légitámadások célpontjai között három iráni repülőtér is szerepelt: a Bahrám, a Mehrábád és az Azmájes repülőtér. Az izraeli fél állítása szerint

Még több Globál

a támadások kifejezetten katonai infrastruktúrát vettek célba.

Kapcsolódó cikkünk

Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility