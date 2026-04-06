Bekövetkezett, amitől sokan féltek: hajszálon múlt a nukleáris katasztrófa az éjszakai légicsapások után

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében reagált az eseményekre. Közölte, hogy a működő erőmű közelében végrehajtott támadások

valós veszélyt jelentenek a nukleáris biztonságra, és azonnal abba kell hagyni őket.

Grossi arra figyelmeztetett, hogy a csapások súlyos sugárszennyezéssel járó balesetet okozhatnak. Egy ilyen katasztrófa következményei ráadásul Irán határain túl is érezhetők lennének. Hozzátette, hogy az egyik legutóbbi találat mindössze 75 méterre csapódott be az erőmű kerítésétől.

Az izraeli hadsereg időközben újabb csapássorozatot hajtott végre Teheránban és az ország más pontjain. A katonai közlemény szerint az éjszakai légitámadások célpontjai között három iráni repülőtér is szerepelt: a Bahrám, a Mehrábád és az Azmájes repülőtér. Az izraeli fél állítása szerint

a támadások kifejezetten katonai infrastruktúrát vettek célba.

