Elmondta Donald Trump, mi a terve Irán hatalmas kőolajkészleteivel

Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban, riporterek kérdésére megerősítette, hogy az általa a Hormuzi-szoros megnyitására Irán számára kiszabott kedd esti határidő végleges. Az elnök korábbi szavai szerint ellenkező esetben az Egyesült Államok elsöprő támadást indít a közel-keleti ország ellen. Bár Trump az iráni békejavaslatot jelentős lépésnek nevezte, azt mégsem tartja elfogadhatónak, a jövőre nézve pedig elmondta, hogy az Egyesült Államok átvenné az ellenőrzést az iráni kőolajkészletek felett.

Trump korábban azzal fenyegetett, hogy az amerikai fegyveres erők átfogó csapást mérnek az iráni infrastruktúrára, amennyiben a határidőig nem születik megállapodás.

Irán azonban visszautasította az ultimátumot.

Az elnök a Fehér Ház húsvéti rendezvényén nyilatkozott az újságíróknak. Kiemelte, hogy a konfliktus gyorsan véget érhetne, ha Teherán teljesítené a feltételeket. Hozzátette: megítélése szerint az irániak jóhiszeműen tárgyalnak.

Trump vezető tanácsadói Pakisztán közvetítésével folytatnak tárgyalásokat Iránnal. Washington célja egy olyan megállapodás megkötése, amelynek értelmében Irán lemond az atomfegyverekről, és újra megnyitja a Hormuzi-szorost. Ez utóbbi a világ egyik legfontosabb kőolajszállítási útvonala. Irán ezzel szemben a háború végleges lezárását követeli, nem csupán egy ideiglenes tűzszünetet. Ezzel kapcsolatban az Al Jazeera úgy ír, az IRNA hírügynökség információ szerint az iráni vezetés a harcok végleges beszüntetése mellett a

Hormuzi-szoroson való áthajózást biztosító garanciákat,

az országban keletkezett károk helyreállítását,

valamint a korábban Irán ellen kivetett szankciók eltörlését is szeretné elérni.

Az amerikai elnök megjegyezte, hogy az iráni kormány jelenlegi tárgyalócsapata kevésbé tűnik radikálisnak, mint azok a vezetők, akiket korábban célzott légicsapásokkal likvidáltak. "Szerintünk valójában okosabbak" – fogalmazott az elnök a közel-keleti ország vezetéséről. Trump azt is kijelentette, hogy ha rajta múlna,

az Egyesült Államok átvenné az ellenőrzést az iráni kőolajkészletek felett.

Elismerte azonban, hogy az amerikai közvélemény ezt valószínűleg nem fogadná el.

