Elmondta Donald Trump, mi a terve Irán hatalmas kőolajkészleteivel

Trump korábban azzal fenyegetett, hogy az amerikai fegyveres erők átfogó csapást mérnek az iráni infrastruktúrára, amennyiben a határidőig nem születik megállapodás.
Irán azonban visszautasította az ultimátumot.
Az elnök a Fehér Ház húsvéti rendezvényén nyilatkozott az újságíróknak. Kiemelte, hogy a konfliktus gyorsan véget érhetne, ha Teherán teljesítené a feltételeket. Hozzátette: megítélése szerint az irániak jóhiszeműen tárgyalnak.
Trump vezető tanácsadói Pakisztán közvetítésével folytatnak tárgyalásokat Iránnal. Washington célja egy olyan megállapodás megkötése, amelynek értelmében Irán lemond az atomfegyverekről, és újra megnyitja a Hormuzi-szorost. Ez utóbbi a világ egyik legfontosabb kőolajszállítási útvonala. Irán ezzel szemben a háború végleges lezárását követeli, nem csupán egy ideiglenes tűzszünetet. Ezzel kapcsolatban az Al Jazeera úgy ír, az IRNA hírügynökség információ szerint az iráni vezetés a harcok végleges beszüntetése mellett a
- Hormuzi-szoroson való áthajózást biztosító garanciákat,
- az országban keletkezett károk helyreállítását,
- valamint a korábban Irán ellen kivetett szankciók eltörlését is szeretné elérni.
Az amerikai elnök megjegyezte, hogy az iráni kormány jelenlegi tárgyalócsapata kevésbé tűnik radikálisnak, mint azok a vezetők, akiket korábban célzott légicsapásokkal likvidáltak. "Szerintünk valójában okosabbak" – fogalmazott az elnök a közel-keleti ország vezetéséről. Trump azt is kijelentette, hogy ha rajta múlna,
az Egyesült Államok átvenné az ellenőrzést az iráni kőolajkészletek felett.
Elismerte azonban, hogy az amerikai közvélemény ezt valószínűleg nem fogadná el.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Daniel Heuer/Bloomberg via Getty Images
Bejelentette Trump: akár holnap éjjel kiiktathatja Iránt az Egyesült Államok
Keményen üzent ezzel az elnök.
Felborul a közlekedés holnap Budapesten: akár fél órára lezárhatnak egyes utakat
Erre kell számítani az amerikai alelnök érkezése idején.
Elmondta Donald Trump, mi a terve Irán hatalmas kőolajkészleteivel
Sokan nem fognak örülni neki.
Még mindig szuperolcsó a Revolut Magyarországon, vagy a bankok beelőztek? Megérkezett a válasz
Mutatjuk, hogyan áll a díjverseny.
Bekövetkezett, amitől sokan féltek: hajszálon múlt a nukleáris katasztrófa az éjszakai légicsapások után
Megszólalt a NAÜ vezetője.
Befutott Moszkva reakciója a Török Áramlat elleni szabotázsakcióra
Putyin egyik legfontosabb embere szólalt meg.
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.