Figyelmeztetést kapott Irán: a Hormuzi-szorost egyetlen ország sem használhatja alkualapként

Gargas hangsúlyozta, hogy a világ legfontosabb olajszállítási útvonalának számító Hormuzi-szorost egyetlen ország sem használhatja alkualapként.
A szoros nem válhat túszává senkinek
- fogalmazott a tanácsadó.
Hozzátette, hogy a szabad áthaladás biztosítása nem egy regionális alku kérdése, hanem globális gazdasági szükségszerűség. Ennek a feltételnek minden konfliktusrendezés szerves részét kell képeznie.
Az emírségi diplomata figyelmeztetett: egy olyan tűzszünet, amely nem kezeli az instabilitás gyökérokait,
csak egy veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb Közel-Keletet eredményezne.
Ide sorolta különösen Irán nukleáris programját, valamint a térség országaira továbbra is záporozó rakétákat és drónokat. Közben Donald Trump amerikai elnök keddi ultimátumot szabott Teheránnak. A Truth Social platformon közzétett bejegyzésében további csapásokkal fenyegette meg Irán energetikai és közlekedési infrastruktúráját, amennyiben nem születik megállapodás, és nem nyílik meg újra a szoros.
Gargas szerint az Emírségeket a többi öböl menti államnál súlyosabb iráni támadások érték. Elismerte, hogy évtizedeken át egy teljes körű iráni agresszió számított a legvalószínűtlenebb forgatókönyvnek, ez azonban most valósággá vált. Ennek ellenére az ország ellenállónak bizonyult, gazdasági alapjai pedig szilárdak maradtak.
Az Emírségek készen áll csatlakozni bármilyen, az Egyesült Államok által vezetett nemzetközi erőfeszítéshez a szoros hajóforgalmának biztosítása érdekében.
A tanácsadó kifejtette Irán stratégiájának lényegét is: Teherán az öböl menti energetikai infrastruktúra támadásával próbál nyomást gyakorolni Washington arab szövetségeseire. Ez a lépés azonban a tervekkel ellentétben várhatóan nem gyengíti, hanem éppen megerősíti a térség biztonsági kötődését Washingtonhoz és Izraelhez. Abu-Dzabi számára az Egyesült Államok marad a legfőbb biztonsági partner. Az Emírségek az éleződő fenyegetések közepette is tovább mélyíti ezt a kapcsolatot. Gargas külön kiemelte Franciaországot mint megbízható szövetségest, és megköszönte Washingtonnak a légvédelmi képességek terén nyújtott támogatását.
Gargas végül leszögezte:
az iráni vezetés nem az országért, hanem a rezsim fennmaradásáért harcol.
Egyetlen felelős kormány sem fogadna el ekkora pusztítást pusztán az ellenállás látszatáért. Az Emírségek nem kíván ellenséges viszonyt ápolni Iránnal, de a jelenlegi teheráni kormányzat mellett a bizalom szerinte lehetetlen.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
