Kiderült: fontos szövetségest vesztett a síita rezsim, a világ legsötétebb diktatúrája teljesen elfordult tőle

A NIS szerint Phenjan
a február 28-án kezdődött iráni konfliktus óta nem szállított fegyvert vagy egyéb ellátmányt Teheránnak.
Észak-Korea nem nyilvánított részvétet Ali Hámenei legfelsőbb vezető egy légitámadásban bekövetkezett halála alkalmából sem. Emellett utódja, Modzstaba Hámenei kinevezéséhez sem küldött gratulációt. Ezeket a részleteket Pak Szonvon dél-koreai törvényhozó ismertette, aki maga is részt vett a tájékoztatón.
Míg Kína és Oroszország rendszeresen állást foglalt a konfliktus ügyében, az észak-koreai külügyminisztérium mindössze két visszafogott hangvételű nyilatkozatot adott ki. Ez a magatartás összhangban áll Phenjan utóbbi időben megfigyelt törekvésével, amely szerint
igyekszik elkerülni Donald Trump amerikai elnök közvetlen bírálatát.
A hírszerzés értékelése szerint Észak-Korea ezzel a visszafogottsággal új diplomáciai mozgásteret próbál biztosítani magának. Eközben különösen a Hszi Csin-ping kínai elnök és Trump között májusra várt csúcstalálkozót tartja szem előtt. Az észak-koreai gazdaságot ugyanakkor komoly nyomás alá helyezte a közel-keleti válság. Az ipari nyersanyagok beszerzése akadozik, az árak emelkednek, a nemzeti valuta árfolyama pedig meredeken gyengül. A NIS szerint Phenjan jelenleg orosz kőolajszállítmányok biztosításán dolgozik.
Kim Dzsongun a Koreai Munkapárt februári, kilencedik kongresszusán maga is ajtót nyitott a washingtoni párbeszéd felé. Kijelentette, hogy nincs ok arra, hogy a két ország "ne tudjon jól kijönni egymással". Ehhez azonban az kell, hogy az Egyesült Államok elismerje Észak-Korea atomhatalmi státuszát, és felhagyjon az ellenséges politikájával. A NIS szerint Kim szándékosan a saját nevében fogalmazta meg ezeket a kijelentéseket. Ezzel is jelezte, hogy
Phenjan a közel-keleti konfliktus lecsengése után új diplomáciai fejezetre készül.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
