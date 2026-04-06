Kiszivárgott, mi van Trump asztalán: ez a 45 napos terv hozhat váratlan fordulatot a háborúban

Az elmúlt időszakban folyamatosak voltak a találgatások, hogy mikor és hogyan érhet véget a háború a Közel-Keleten. A rezsim továbbra is kitart, miközben az Egyesült Államok vezetőjének, Donald Trump elnöknek folyamatosan fogy a türelme, egyre durvább hangú üzeneteket fogalmaz meg az iszlamista hatalom ellen. Az amerikai elnök kijelentette azt is, hogy eljön a „pokol”, ha nem teljesítik a követeléseit.

A Fehér Ház egyik névtelenséget kérő, magas rangú tisztségviselője szerint Trump asztalán volt egy 45 napos tűzszüneti lehetőség is. A forrás ugyanakkor hozzátette, hogy ez még nem eldöntött, több lehetőség körül választhatnak:

Ez egy a sok megvitatás alatt álló dolog közül, és az elnökség még nem hagyta jóvá az ötletet

– mondta.

Az információ azért kulcsfontosságú, mert keleti parti idő szerint 13 órakor (magyar idő szerint ez 19 óra) Trump várhatóan beszédet mond, ennek egyértelműen az közel-keleti konfliktus lesz a legfontosabb eleme.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images