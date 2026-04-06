Lecsaptak a „Magyar madarai”: először lőtték ki az orosz Sprint-030 egyik darabját, innentől vadászni fognak ezekre
Az ukrán drónkezelők első alkalommal semlegesítették az orosz hadsereg új, kompakt Sprint-030 műholdas kommunikációs terminálját - számolt be a Defence Express.

Az orosz csapatok azután kezdték el a Sprint-030 terminálok tömeges frontra szállítását, hogy elveszítették megbízható hozzáférésüket a Starlink hálózathoz. Erről Szerhij Beszkresztnov, az ukrán védelmi minisztérium technológiai tanácsadója számolt be a Telegram-csatornáján. A hagyományos orosz műholdas terminálok 90 centiméteres parabolaantennát használnak. Ezeket viszonylag könnyű felderíteni az ukrán rádióelektronikai felderítés és a drónok segítségével. Az új Sprint-030 egy dedikált geostacionárius műholdon keresztül működik. Ez a megoldás lehetővé tette az antenna átmérőjének mindössze 30 centiméterre csökkentését. A kompakt kialakítás javítja a mobilitást, emellett jelentősen mérsékli a rendszer vizuális és rádióelektronikai kisugárzását egyaránt. Beszkresztnov szerint

lényegében egy harcászati célra adaptált, hordozható műholdas internetes terminálról van szó.

A kisebb észlelhetőség ellenére az első Sprint-030 terminált a 414. csapásmérő pilóta nélküli repülőrendszerek dandárjának kezelői lokalizálták és semlegesítették. Az egység ismertebb neve a „Magyar madarai”. Beszkresztnov felszólította az ukrán drónkezelőket, hogy ezeket a rendszereket kiemelt értékű célpontként kezeljék.

Oroszország a Starlink-korlátozások bevezetése óta aktívan törekszik a kommunikációs önállóság megteremtésére. 2026 márciusában pályára állították az első 16 Rasszvét műholdat. Ezeket eredetileg civil projektként mutatták be, de azóta a megszálló erők támogatására, katonai célokra is használják őket. Ezzel párhuzamosan a biztonságos, nagy sávszélességű kommunikációs csatornák hiánya miatt az orosz erők taktikát váltanak. Olcsó Molnyija drónokat vetnek be az ukrán rádióelektronikai harcászati rendszerek megkerülésére. Emellett

a Sahed drónokat is műholdas kapcsolattal szerelik fel a pontosság növelése érdekében.

