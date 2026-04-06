Leleplezte az ukrán hírszerzés a pusztító orosz fegyvert: meglepő titkokat tártak fel

A Krasznopol-M2 egy 152 milliméteres, lézerirányítású repeszromboló lövedék. Ezt a típust elsősorban önjáró tüzérségi lövegekből, például a Mszta-Sz-ből és az Akacijából vetik be. Szintén kilőhető olyan vontatott tarackokból, mint a Mszta-B vagy a D-20. A célmegjelölést lézeres rávezetéssel oldják meg. Ehhez földi eszközöket vagy
drónokat, többek között Orlan-30-as és Granat-4-es típusú pilóta nélküli repülőgépeket használnak.
A lövedéket a Sipunov Tervezőiroda fejleszti és gyártja, amely a Rosztek állami konszern Nagy Pontosságú Rendszerek holdingjához tartozik. Az iroda április elején jelentette be, hogy újabb szállítmányt küldött ezekből a lőszerekből az ukrajnai frontra. A lövedék hatótávolsága a fegyverrendszer módosításától és a hajtótöltet típusától függően meghaladja a 20 kilométert. A HUR a belső szerkezeti rajzok mellett 17, a gyártásban érintett vállalat nevét is közzétette. Közülük öt cég a mai napig semmilyen nyugati szankciós listán nem szerepel. Ez annak ellenére van így, hogy ezek a vállalatok kulcsfontosságú alkatrészeket állítanak elő. Ilyenek például az irányítórendszer elemei, a kormányfelületek elektromotoros meghajtása, valamint a robbanófej gyújtószerkezete.
Az ukrán hírszerzés korábban az orosz Gerany-5 sugárhajtású támadó drón jellemzőit is nyilvánosságra hozta. Ez a pilóta nélküli repülőgép akár 600 km/h sebesség elérésére is képes. Emellett az ukránok az Orion drón 3D-modelljét, valamint a gyártásában részt vevő 43 vállalat adatait is megosztották a nyilvánossággal.
