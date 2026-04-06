  • Megjelenítés
Lényegében leálltak az orosz-ukrán béketárgyalások: a Kreml elárulta az okot
Globál

Lényegében leálltak az orosz-ukrán béketárgyalások: a Kreml elárulta az okot

A Kreml bejelentette, hogy szünetel az Oroszország ukrajnai inváziójának rendezését célzó háromoldalú tárgyalási folyamat, bár Moszkva és Washington továbbra is cserél információkat egymással - írta meg az United24.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője április 6-i sajtótájékoztatóján közölte, hogy

a háromoldalú, Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok között folyó, az orosz-ukrán háború lezárását célzó egyeztetéseket jelenleg felfüggesztették.

Peszkov szerint az Egyesült Államoknak most más prioritásai vannak. Ez a helyzet jelentősen megnehezíti a háromoldalú találkozók megszervezését.

A szünet ellenére a szóvivő hangsúlyozta, hogy Kijev továbbra is folytatja a párbeszédet az amerikai képviselőkkel. Emellett Oroszország is fenntartja a saját csatornáit az Egyesült Államokkal folytatott információcserére.

Még több Globál

Arra a kérdésre, hogy Steve Witkoff amerikai elnöki megbízott és Jared Kushner üzletember esetleges kijevi látogatása újraindíthatná-e a tárgyalásokat, Peszkov elmondta: a Kremlnek nincs megerősített információja egy ilyen útról. Kirill Budanov, az elnöki hivatal vezetője korábban jelezte, hogy egy amerikai delegáció húsvét után érkezhet Kijevbe. Erre azt követően kerülhet sor, hogy Volodimir Zelenszkij elnök meghívta az amerikai tárgyalócsoportot az ukrán fővárosba.

Zelenszkij április 1-jén tárgyalásokat folytatott Steve Witkoff-fal, Jared Kushnerrel, Lindsey Graham szenátorral és Mark Rutte NATO-főtitkárral. Az ukrán elnök pozitívnak értékelte a megbeszéléseket. A találkozó eredményeként a felek megállapodtak Ukrajna biztonsági garanciáinak megerősítésében. Zelenszkij ezt követően utasította stábját a vonatkozó biztonsági dokumentumok frissítésére.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek...

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility