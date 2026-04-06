Lényegében leálltak az orosz-ukrán béketárgyalások: a Kreml elárulta az okot

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője április 6-i sajtótájékoztatóján közölte, hogy

a háromoldalú, Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok között folyó, az orosz-ukrán háború lezárását célzó egyeztetéseket jelenleg felfüggesztették.

Peszkov szerint az Egyesült Államoknak most más prioritásai vannak. Ez a helyzet jelentősen megnehezíti a háromoldalú találkozók megszervezését.

A szünet ellenére a szóvivő hangsúlyozta, hogy Kijev továbbra is folytatja a párbeszédet az amerikai képviselőkkel. Emellett Oroszország is fenntartja a saját csatornáit az Egyesült Államokkal folytatott információcserére.

Arra a kérdésre, hogy Steve Witkoff amerikai elnöki megbízott és Jared Kushner üzletember esetleges kijevi látogatása újraindíthatná-e a tárgyalásokat, Peszkov elmondta: a Kremlnek nincs megerősített információja egy ilyen útról. Kirill Budanov, az elnöki hivatal vezetője korábban jelezte, hogy egy amerikai delegáció húsvét után érkezhet Kijevbe. Erre azt követően kerülhet sor, hogy Volodimir Zelenszkij elnök meghívta az amerikai tárgyalócsoportot az ukrán fővárosba.

Zelenszkij április 1-jén tárgyalásokat folytatott Steve Witkoff-fal, Jared Kushnerrel, Lindsey Graham szenátorral és Mark Rutte NATO-főtitkárral. Az ukrán elnök pozitívnak értékelte a megbeszéléseket. A találkozó eredményeként a felek megállapodtak Ukrajna biztonsági garanciáinak megerősítésében. Zelenszkij ezt követően utasította stábját a vonatkozó biztonsági dokumentumok frissítésére.

