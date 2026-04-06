Megkongatta a vészharangot a világ legnagyobb pénzügyi guruja: a háborúk miatt minden felborulhat

A piaci kapitalizáció alapján a világ legnagyobb bankjának számító intézmény vezetője hétfőn közzétett levelében
a geopolitikai feszültségeket jelölte meg a legfőbb kockázatként.
Külön kiemelte az ukrajnai és az iráni konfliktust, a szélesebb közel-keleti helyzetet, valamint a Kínával szembeni növekvő feszültséget. Fogalmazása szerint a háború „a bizonytalanság birodalma”. A jelenlegi geopolitikai események kimenetele pedig alapjaiban határozhatja meg a jövőbeli globális gazdasági rendet. Dimon a kereskedelempolitikai változásokra is kitért. Kifejtette, hogy a kereskedelmi háborúk korántsem értek véget. Várakozásai szerint számos ország át fogja gondolni, kivel és milyen formában kössön kereskedelmi megállapodásokat. Bár a nemzetbiztonsági és az ellátásbiztonsági szempontok elsődlegesek, ezeknek a lépéseknek a hosszú távú hatásait egyelőre nehéz felmérni.
A vezérigazgató élesen bírálta a jelenlegi szabályozási környezetet is. Dimon szerint a 2008-as pénzügyi válság után bevezetett előírások ugyan „elértek némi eredményt”, de egy szétaprózódott és lassú rendszert hoztak létre. Ez a rendszer
drága és egymást átfedő szabályokból áll, amelyek bizonyos esetekben inkább gyengítették a pénzügyi szektort, és visszafogták a hitelezést.
Konkrétan a tőke- és likviditási követelményeket, az amerikai jegybank (Fed) stressztesztjeit, valamint a Szövetségi Betétbiztosítási Vállalat (FDIC) működését kritizálta. Vegyes érzelmekkel fogadta az amerikai felügyeleti szervek múlt hónapban közzétett javaslatait. Ezek a Bázel III keretrendszer véglegesítésére (Basel III Endgame), illetve a globálisan rendszerszinten jelentős bankokra (G-SIB) vonatkozó tőkefelárak felülvizsgálatára irányulnak. A tervezett, mintegy ötszázalékos összesített tőkefelár-növekedés azt jelentené, hogy a JPMorgan Chase-nek egyes lakossági és vállalati hitelek esetében akár ötven százalékkal több tőkét kellene tartalékolnia, mint egy G-SIB besorolással nem rendelkező nagybanknak. Dimon ezt a helyzetet „egyszerűen amerikaiatlannak” nevezte.
A privát hitelpiac közelmúltbeli problémáiról szólva megjegyezte, hogy a szektorban sokszor hiányzik a kellő átláthatóság és a hitelek szigorú kockázatértékelése. Ez jelentősen növeli a pánikszerű eladási hullámok kialakulásának veszélyét. A tényleges veszteségek már most magasabbak annál, mint amit a gazdasági környezet indokolna. Emiatt várható, hogy a felügyeleti szervek előbb-utóbb szigorúbb hitelminősítést és magasabb tőkekövetelményeket fognak előírni.
A mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatban Dimon hangsúlyozta, hogy elterjedésének üteme minden korábbi technológiáét felülmúlja.
Kiemelte, hogy az ehhez kapcsolódó befektetések nem egy spekulatív lufit jelentenek, hanem valós, kézzelfogható eredményeket fognak hozni. A JPMorgan az iparág élvonalába tartozik az MI bevezetése terén, mivel a bank már minden üzleti szintjén alkalmazza a technológiát. Ahogy azt a vezérigazgató már februárban is jelezte, az új rendszerek miatt jelentős munkaerő-átcsoportosításokat terveznek. Dimon ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy az ilyen léptékű technológiai váltásoknak mindig vannak másodlagos és harmadlagos társadalmi hatásai, amelyekre időben fel kell készülni.
