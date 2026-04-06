Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Ausztrália energiaellátása stabilabbá vált a globális energiaválság közepette: a kormány közlése szerint az ország

már legalább májusig biztosította az üzemanyag-szállításokat, ráadásul jogilag kötelező érvényű szerződésekkel.

Chris Bowen klíma- és energiaügyi miniszter elmondta, hogy minden egyes új megrendelés és leszállított szállítmány tovább erősíti a készletek biztonságát. Jelenleg április elején járunk, és a biztosított ellátás már „bőven májusba nyúlik”.

A helyzet nem egyedi: világszerte emelkednek az üzemanyagárak, részben az iráni események és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatt, amelyek jelentős hatással vannak a globális energiaellátási láncokra.

A következő hetekben kulcsfontosságú lesz, hogy a nemzetközi piacok mennyire tudják stabilizálni az ellátást és az árakat.

(Forrás: Al Jazeera)