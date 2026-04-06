Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Asztalra került egy iráni béketerv, de Amerika figyelmeztet: ez az utolsó esély a háború lezárására
Az Egyesült Államok, Irán és több regionális közvetítő egy 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal. Ez a megállapodás a háború végleges lezárásához vezethetne, elmaradása esetén azonban szinte elkerülhetetlennek tűnik az amerikai-izraeli katonai eszkaláció - jelentette az Axios.
Újabb vezetőt likvidáltak
Az iráni állami média hétfőn jelentette be
Majid Khademi, a Forradalmi Gárda hírszerző csoport vezetőjének halálát
- további részletek közlése nélkül.
(Forrás: Reuters)
Ausztrália bebiztosította magát
Ausztrália energiaellátása stabilabbá vált a globális energiaválság közepette: a kormány közlése szerint az ország
már legalább májusig biztosította az üzemanyag-szállításokat, ráadásul jogilag kötelező érvényű szerződésekkel.
Chris Bowen klíma- és energiaügyi miniszter elmondta, hogy minden egyes új megrendelés és leszállított szállítmány tovább erősíti a készletek biztonságát. Jelenleg április elején járunk, és a biztosított ellátás már „bőven májusba nyúlik”.
A helyzet nem egyedi: világszerte emelkednek az üzemanyagárak, részben az iráni események és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatt, amelyek jelentős hatással vannak a globális energiaellátási láncokra.
A következő hetekben kulcsfontosságú lesz, hogy a nemzetközi piacok mennyire tudják stabilizálni az ellátást és az árakat.
(Forrás: Al Jazeera)
Kuwait egyre komolyabb vészhelyzeti intézkedéseket hoz a térségben növekvő feszültség miatt
A legfrissebb jelentések szerint az elmúlt időszakban Irán válaszcsapásai a térség célpontjaira összpontosultak: több ezer rakéta és drón érkezett a Perzsa-öböl térségébe, ami komoly aggodalmat keltett a helyi lakosság és hatóságok körében. Az Egyesült Arab Emírségekben nemrég egy elfogott dróntámadás törmeléke sérültet is okozott, miközben Kuvaitban és az Emírségekben is légiriadókat jelentettek az elmúlt órákban.
Kuvait számára különösen érzékeny a helyzet: egy nap alatt többek között víz- és erőművi létesítményeket is támadás ért, köztük a térség egyik legnagyobb üzemét.
Ez rávilágít arra, hogy a civil infrastruktúra is célkeresztbe kerülhet.
A hatóságok ezért megelőző lépéseket tesznek: nagy teljesítményű generátorokat telepítenek az áramelosztó központok mellé, hogy egy esetleges eszkaláció esetén biztosítani tudják az ellátást.
(Forrás: Al Jazeera)
Feszültség az egekben, mindenki robbanást várt, az olaj mégsem reagál
A hétfői nyitásra egyelőre nincs nagy mozgás az olajárakban: a brent típusú kőolaj jegyzése 109 dolláron van jelenleg, ami az egy százalékos emelkedést sem éri el a pénteki záráshoz képest. A befektetők továbbra is az amerikai–iráni tárgyalások alakulását figyelik, miközben a Hormuzi-szoros újranyitása egyelőre bizonytalan.
Figyelmeztetést kapott Irán: a Hormuzi-szorost egyetlen ország sem használhatja alkualapként
Az Egyesült Arab Emírségek azt követeli, hogy az amerikai–iráni háborút lezáró bármely megállapodás garantálja a Hormuzi-szoros szabad hajózhatóságát. Emellett elvárják, hogy a paktum érdemben kezelje Irán nukleáris programját, valamint rakéta- és drónarzenálját. Mindezt Anvar Gargas, az emírségi elnök diplomáciai tanácsadója jelentette ki egy hétvégi sajtótájékoztatón.
Súlyos légicsapások érték Iránt
Tovább folytatódnak a harcok: az amerikai és izraeli légierő az elmúlt éjszaka folyamán újabb heves támadássorozatot intézett Irán ellen, amelynek során Teherán keleti, déli és nyugati körzeteit is bombázták. A legutóbbi műveletek során jelentős károk érték a Sharif Műszaki Egyetem kampuszát és a környező épületeket, valamint egy közeli gázlétesítményt is találat ért.
Ez már a negyedik alkalom az elmúlt hetekben, hogy kiemelt felsőoktatási intézményt ér támadás, ami jelzi a hadműveletek körének drasztikus kiterjesztését.
A támadásoknak számos civil áldozata van. A legfrissebb adatok szerint Bandar-e-Lengehben hatan, Komban öten, a Teherán peremén fekvő Baharestanban pedig legalább tizenhárman vesztették életüket, köztük hat gyermek. A folyamatos légicsapások és a civil infrastruktúra elleni támadások az eddigi legsúlyosabb eszkalációt jelentik a térségben zajló konfliktusban.
(Forrás: Al Jazeera)
