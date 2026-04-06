Szivárognak a részletek: egyre több dolgot tudni az amerikai F-15E vadászgép lelövése utáni akcióról

Sorra jönnek az információk az amerikai F-15E vadászgép lelövése után indított akcióról.

A múlt héten nagy figyelmet kapott a hír, amely szerint Irán lelőtt a légterében egy F-15 amerikai vadászgépet, amely a földnek csapódott, a pilóták katapultáltak. Az Egyesült Államok nem szerette volna, ha a rezsim elfogja az embereit, ezért valóságos hajtóvadászat indult a megkeresésükre, mindkét oldal részéről. Komoly szenzációt jelentett, hogy mindkét személyt megtalálta és ki is hozta az amerikai haderő. Az akcióval kapcsolatban egyre több információ lát napvilágot.

Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete a reggeli órákban arról nyilatkozott, hogy

az akcióban részt vett az izraeli hadsereg és a Moszad kémszolgálat is.

A diplomata megköszönte Jeruzsálemnek a segítséget.

Az esetet követően többen megkérdőjelezték az amerikai beavatkozás hatékonyságát, ha az iráni erők még képesek lelőni az egyik vadászgépüket. Erre katonai szakértők válaszoltak:

Emlékeztet minket arra, hogy bár légi fölénnyel rendelkezünk, az nem jelenti azt, hogy az égbolt teljesen biztonságos

– jelentette ki Steve Warren nyugalmazott ezredes. Szerinte továbbra is veszélyes terepen járnak. Hozzátette, hogy a pilóta tudta, hogy kimentik, ezért ki tudott tartani a veszélyes helyzetben.

