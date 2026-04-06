Történelmi pillanat: 56 éves rekord dőlt meg, sosem járt még ember ilyen messze a Földtől

Az Artemis-2 küldetés négyfős legénysége magyar idős szerint hétfő este, a Hold megkerülését célzó küldetéssorán minden korábbinál nagyobb távolásra jutottak el a Földtől. Az Orion űrkapszula első emberes küldetésének keretében hamarosan elrepül majd a Hold túlsó oldala felett, ahová az Egyesült Államokb 2028-ra tervez leszállni majd.

A négy űrhajós – az amerikai Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és a kanadai Jeremy Hansen – a múlt heti floridai indulás óta utazik az Orion űrhajó fedélzetén.

Ma estére hozzávetőleg 406 700 kilométerre távolodtak el a Földtől,

amely mintegy 6600 kilométerrel haladja meg azt a rekordot, amelyet Jim Lovell és az Apollo–13 legénysége 56 évvel ezelőtt állított fel.

Ez a mérföldkő jelenti a közel tíznapos Artemis-2 küldetés csúcspontját, amely a NASA Artemis-programjának első emberes tesztrepülése.

A több milliárd dolláros űrprogram célja, hogy 2028-ra – Kínát megelőzve – amerikai űrhajósokat juttasson vissza a Hold felszínére.

A korábbi, hideg háború alatti Hold-programmal szemben azonban Amerika most hosszú távra rendezkedne be bolygónk égi kísérőjének felszínén: az elkövetkező évtizedben egy állandó holdbázist építenének ki, amely a későbbi Mars-küldetések próbaterepéül szolgálna.

A megkerülés során a legénység mintegy 6400 kilométeres magasságból tekinthet le a Hold túlsó oldalára, miközben bolygónk a távoli háttérben egy kosárlabda méretűre zsugorodik. A manőver körülbelül hat órán át tart. Ezalatt átmenetileg megszakad a kapcsolat a NASA Mélyűri Kommunikációs Hálózatával, mivel a Hold rádióárnyékot vet az Orion űrhajóra.

Az elrepülés során az űrhajósok professzionális fényképezőgépekkel készítenek részletes felvételeket az Orion ablakain keresztül. Megörökítik a Hold peremén átszűrődő napfény ritka, tudományos szempontból is rendkívül értékes látványát. Emellett egy másik különleges pillanatot is lencsevégre kaphatnak. A rekordtávolságból parányi pontnak tűnő Föld ugyanis felkel és lenyugszik a holdi horizonton, miközben az űrhajó megkerüli az égitestet.

A NASA Johnson Űrközpontjának tudományos kiértékelő részlegén egy több tucat holdkutatóból álló csapat valós időben követi és elemzi az asztronauták beszámolóit. A legénység tagjai a küldetésre való felkészülés során külön kiképzést kaptak a különböző holdi jelenségek megfigyelésére.

