Történelmi pillanat: 56 éves rekord dőlt meg, sosem járt még ember ilyen messze a Földtől

A négy űrhajós – az amerikai Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és a kanadai Jeremy Hansen – a múlt heti floridai indulás óta utazik az Orion űrhajó fedélzetén.
Ma estére hozzávetőleg 406 700 kilométerre távolodtak el a Földtől,
amely mintegy 6600 kilométerrel haladja meg azt a rekordot, amelyet Jim Lovell és az Apollo–13 legénysége 56 évvel ezelőtt állított fel.
Make new friends, but keep the old.A new photo captures the Moon's near side on the right (the side we see from Earth, identifiable by its dark splotches) and its far side on the left. The Artemis II crew are the first to see the far side with human eyes. pic.twitter.com/Z8QaZ6J9iA https://t.co/Z8QaZ6J9iA— NASA (@NASA) April 6, 2026
Ez a mérföldkő jelenti a közel tíznapos Artemis-2 küldetés csúcspontját, amely a NASA Artemis-programjának első emberes tesztrepülése.
A több milliárd dolláros űrprogram célja, hogy 2028-ra – Kínát megelőzve – amerikai űrhajósokat juttasson vissza a Hold felszínére.
A korábbi, hideg háború alatti Hold-programmal szemben azonban Amerika most hosszú távra rendezkedne be bolygónk égi kísérőjének felszínén: az elkövetkező évtizedben egy állandó holdbázist építenének ki, amely a későbbi Mars-küldetések próbaterepéül szolgálna.
A megkerülés során a legénység mintegy 6400 kilométeres magasságból tekinthet le a Hold túlsó oldalára, miközben bolygónk a távoli háttérben egy kosárlabda méretűre zsugorodik. A manőver körülbelül hat órán át tart. Ezalatt átmenetileg megszakad a kapcsolat a NASA Mélyűri Kommunikációs Hálózatával, mivel a Hold rádióárnyékot vet az Orion űrhajóra.
Az elrepülés során az űrhajósok professzionális fényképezőgépekkel készítenek részletes felvételeket az Orion ablakain keresztül. Megörökítik a Hold peremén átszűrődő napfény ritka, tudományos szempontból is rendkívül értékes látványát. Emellett egy másik különleges pillanatot is lencsevégre kaphatnak. A rekordtávolságból parányi pontnak tűnő Föld ugyanis felkel és lenyugszik a holdi horizonton, miközben az űrhajó megkerüli az égitestet.
A NASA Johnson Űrközpontjának tudományos kiértékelő részlegén egy több tucat holdkutatóból álló csapat valós időben követi és elemzi az asztronauták beszámolóit. A legénység tagjai a küldetésre való felkészülés során külön kiképzést kaptak a különböző holdi jelenségek megfigyelésére.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: NASA via Getty Images
