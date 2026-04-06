Váratlan fordulat a Hormuzi-szorosnál: hiába a megállapodás, megállítottak két hatalmas tankerhajót

Az iráni Forradalmi Gárda hétfőn feltartóztatott két katari LNG-szállító tankert a Hormuzi-szorosnál. A lépés azért meglepő, mert egy friss iráni-amerikai megállapodás értelmében a hajók szabadon áthaladhattak volna a tengerszoroson.

A Reuters értesülései szerint a két tankert a Hormuzi-szoros felé vezető útvonalon állították meg. A hatóságok indoklás nélkül utasították a legénységet, hogy vesztegeljenek a helyükön.

Az incidens azért különösen figyelemre méltó, mert mindkét hajó szerepelt az áthaladásra jóváhagyott listán.

Ezt a névsort Irán a múlt héten hagyta jóvá egy Pakisztán közvetítésével kötött amerikai-iráni megállapodás keretében.

A mai nap folyamán, ahogy azt mi is megírtuk, két másik katari LNG szállító hajót is visszafordítottak a Hormuzi-szorosnál.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala, és ezen a hajózási szakaszon halad át a globális energiahordozó-szállítmányok jelentős része. A tengerszoros feletti ellenőrzés Irán egyik kulcsfontosságú geopolitikai eszköze, amelyet Teherán rendszeresen alkalmaz nyomásgyakorlásra a nemzetközi tárgyalások során.

A mostani eset komoly kérdéseket vet fel a friss megállapodás tartósságával kapcsolatban. Az incidens arra utal, hogy az iráni vezetőség részéről nem egyértelmű az egyezmény maradéktalan végrehajtása iránti elköteleződés.

Forrás: Reuters

