Váratlan fordulat a Hormuzi-szorosnál: hiába a megállapodás, megállítottak két hatalmas tankerhajót
Globál

Váratlan fordulat a Hormuzi-szorosnál: hiába a megállapodás, megállítottak két hatalmas tankerhajót

Az iráni Forradalmi Gárda hétfőn feltartóztatott két katari LNG-szállító tankert a Hormuzi-szorosnál. A lépés azért meglepő, mert egy friss iráni-amerikai megállapodás értelmében a hajók szabadon áthaladhattak volna a tengerszoroson.

A Reuters értesülései szerint a két tankert a Hormuzi-szoros felé vezető útvonalon állították meg. A hatóságok indoklás nélkül utasították a legénységet, hogy vesztegeljenek a helyükön.

Az incidens azért különösen figyelemre méltó, mert mindkét hajó szerepelt az áthaladásra jóváhagyott listán.

Ezt a névsort Irán a múlt héten hagyta jóvá egy Pakisztán közvetítésével kötött amerikai-iráni megállapodás keretében.

Bejelentették: megnyílt a Hormuzi-szoros, de van egy súlyos feltétel

A mai nap folyamán, ahogy azt mi is megírtuk, két másik katari LNG szállító hajót is visszafordítottak a Hormuzi-szorosnál.

Lényegében leálltak az orosz-ukrán béketárgyalások: a Kreml elárulta az okot

Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Bejelentette Trump: akár holnap éjjel kiiktathatja Iránt az Egyesült Államok

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala, és ezen a hajózási szakaszon halad át a globális energiahordozó-szállítmányok jelentős része. A tengerszoros feletti ellenőrzés Irán egyik kulcsfontosságú geopolitikai eszköze, amelyet Teherán rendszeresen alkalmaz nyomásgyakorlásra a nemzetközi tárgyalások során.

A mostani eset komoly kérdéseket vet fel a friss megállapodás tartósságával kapcsolatban. Az incidens arra utal, hogy az iráni vezetőség részéről nem egyértelmű az egyezmény maradéktalan végrehajtása iránti elköteleződés.

Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Váratlan manőver a tengeren: megindultak a hatalmas gázszállító hajók, de nem jutottak messze
Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn
Itt a nagy fordulat a szerbiai szabotázs ügyében: kiderült, hol gyárthatták a robbanóanyagokat
