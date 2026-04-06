Váratlan fordulat: Irán megüzente, eszük ágában sincs engedni Amerikának

Irán már el is utasította a Hormuzi-szoros megnyitását egy "ideiglenes tűzszünetért" cserébe, miközben az egyik közvetítőként megjelölt Pakisztán sem kommentálta a 45 napos fegyvernyugvási kezdeményezést.

A legfrisebb fejlemények szerint az Egyesült Államok, Irán és több regionális közvetítő egy 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal. Ez a megállapodás a háború végleges lezárásához vezethetne, elmaradása esetén azonban szinte elkerülhetetlennek tűnik az amerikai-izraeli katonai eszkaláció.

Egy magas rangú iráni tisztségviselő a Reutersnek nyilatkozva közölte:

Teherán nem hajlandó újra megnyitni a Hormuzi-szorost pusztán egy átmeneti tűzszünet fejében.

A tisztségviselő szerint Washington nem áll készen egy tartós tűzszünet megkötésére. Irán megerősítette, hogy megkapta Pakisztán azonnali tűzszünetre vonatkozó javaslatát. A tervezetet jelenleg is vizsgálják. Ugyanakkor jelezték, hogy nem fogadják el a határidők kitűzését, amellyel nyomást próbálnak gyakorolni a döntéshozatalra.

Mindeközben Pakisztán hivatalosan nem erősítette meg a béketerv részleteit. Tahir Andrabi, a pakisztáni külügyminisztérium szóvivője az al-Dzsazírának nyilatkozott, ahol sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek egy 45 napos tűzszüneti ajánlatról és egy 15 pontos megállapodástervezetről szóltak. A szóvivő annyit közölt, hogy a békefolyamat zajlik.

