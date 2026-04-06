Váratlan fordulat: Irán megüzente, eszük ágában sincs engedni Amerikának
Irán már el is utasította a Hormuzi-szoros megnyitását egy "ideiglenes tűzszünetért" cserébe, miközben az egyik közvetítőként megjelölt Pakisztán sem kommentálta a 45 napos fegyvernyugvási kezdeményezést.

A legfrisebb fejlemények szerint az Egyesült Államok, Irán és több regionális közvetítő egy 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal. Ez a megállapodás a háború végleges lezárásához vezethetne, elmaradása esetén azonban szinte elkerülhetetlennek tűnik az amerikai-izraeli katonai eszkaláció.

Figyelmeztetést kapott Irán: a Hormuzi-szorost egyetlen ország sem használhatja alkualapként

Irán megüzente: Trump ultimátuma átlépett egy határt, jöhet az azonnali megtorlás

Egy magas rangú iráni tisztségviselő a Reutersnek nyilatkozva közölte:

Teherán nem hajlandó újra megnyitni a Hormuzi-szorost pusztán egy átmeneti tűzszünet fejében.

A tisztségviselő szerint Washington nem áll készen egy tartós tűzszünet megkötésére. Irán megerősítette, hogy megkapta Pakisztán azonnali tűzszünetre vonatkozó javaslatát. A tervezetet jelenleg is vizsgálják. Ugyanakkor jelezték, hogy nem fogadják el a határidők kitűzését, amellyel nyomást próbálnak gyakorolni a döntéshozatalra.

Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Váratlan manőver a tengeren: megindultak a hatalmas gázszállító hajók, de nem jutottak messze

Asztalra került egy iráni béketerv, de Trump figyelmeztet: ez az utolsó esély a háború lezárására

Mindeközben Pakisztán hivatalosan nem erősítette meg a béketerv részleteit. Tahir Andrabi, a pakisztáni külügyminisztérium szóvivője az al-Dzsazírának nyilatkozott, ahol sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek egy 45 napos tűzszüneti ajánlatról és egy 15 pontos megállapodástervezetről szóltak. A szóvivő annyit közölt, hogy a békefolyamat zajlik.

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Figyelmeztetést kapott Irán: a Hormuzi-szorost egyetlen ország sem használhatja alkualapként
Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn
Itt a nagy fordulat a szerbiai szabotázs ügyében: kiderült, hol gyárthatták a robbanóanyagokat
