Váratlan manőver a tengeren: megindultak a hatalmas gázszállító hajók, de nem jutottak messze

A Kpler és az LSEG elemzőcégek adatai alapján az Al Daayen és a Rasheeda nevű tartályhajók február végén vették fel a rakományukat a katari Ras Laffanban. Az Al Daayen célállomásként Kínát jelölte meg. Mindkét hajó a QatarEnergy ellenőrzése alatt áll, a vállalat azonban nem reagált a Reuters megkeresésére.
Korábban egy japán LNG-tartályhajó, a Sohar LNG sikeresen áthaladt a szoroson, amit a társtulajdonos Mitsui O.S.K. Lines pénteken meg is erősített. A hajó azonban rakomány nélkül haladt. A vállalat szóvivője nem árulta el, pontosan mikor történt az átkelés, ahogy azt sem, folytattak-e tárgyalásokat a biztonságos áthaladásról.
