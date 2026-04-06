Váratlan manőver a tengeren: megindultak a hatalmas gázszállító hajók, de nem jutottak messze

Hajókövetési adatokból derült ki, hogy két cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító katari tartályhajó is visszafordult a Hormuzi-szoros előtt - írja a Reuters.

A Kpler és az LSEG elemzőcégek adatai alapján az Al Daayen és a Rasheeda nevű tartályhajók február végén vették fel a rakományukat a katari Ras Laffanban. Az Al Daayen célállomásként Kínát jelölte meg. Mindkét hajó a QatarEnergy ellenőrzése alatt áll, a vállalat azonban nem reagált a Reuters megkeresésére.

Korábban egy japán LNG-tartályhajó, a Sohar LNG sikeresen áthaladt a szoroson, amit a társtulajdonos Mitsui O.S.K. Lines pénteken meg is erősített. A hajó azonban rakomány nélkül haladt. A vállalat szóvivője nem árulta el, pontosan mikor történt az átkelés, ahogy azt sem, folytattak-e tárgyalásokat a biztonságos áthaladásról.

