A legfelsőbb szintről jött figyelmeztetés: fel kell készülnünk a "fekete áprilisra"

Birol rendkívül borúlátóan értékelte a helyzetet, hangsúlyozva, hogy a konfliktus „a világgazdaság egyik fő ütőerét zárta el”. Mint fogalmazott: „Nemcsak az olaj és a gáz szállítása akadt meg, hanem a műtrágyáké, a petrolkémiai termékeké, a héliumé és sok más alapvető nyersanyagé is.”

Hozzátette, hogy

a világ még soha nem tapasztalt ilyen mértékű energiakínálati zavart.

A jelenlegi krízis szerinte egy úgynevezett „hármas sokk”: „Egyidejűleg élünk át olaj-, gáz- és élelmiszerválságot, ami alapjaiban rengeti meg a világgazdaságot.” Birol szerint a helyzet súlyossága meghaladja az 1973-as és 1979-es olajválságok, valamint a közelmúlt energiapiaci zavarainak összhatását.

A gazdasági következmények már most jelentősek, de a legrosszabb még hátravan. „A világgazdaság szenvedni fog” – mondta. Kiemelte, hogy bár Európa, Japán vagy Ausztrália is komoly nehézségekkel néz szembe, a fejlődő országok helyzete különösen aggasztó. „Őket sújtják leginkább a magas energia- és élelmiszerárak, valamint az infláció felgyorsulása. Gazdasági növekedésük jelentősen visszaeshet, és sok ország külső adóssága drámaian megugorhat.”

A válság kezelésére az IEA tagállamai történelmi léptékű stratégiai készletfelszabadítást indítottak. Birol szerint „mintegy 400 millió hordó olajat juttattunk a piacra, ami a valaha volt legnagyobb ilyen jellegű lépés”. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez csupán átmeneti enyhülést hozhat:

ez a mennyiség a készleteink körülbelül 20 százaléka. Segíthet a rövid távú sokk csillapításában, de nem oldja meg a problémát.

A valódi megoldás szerinte egyértelmű: „Az egyetlen igazi kiút a Hormuzi-szoros újranyitása. Amíg ez zárva marad, a világgazdaság súlyos nehézségekkel fog szembesülni.” A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy az Öböl-menti országok termelése drasztikusan visszaesett. „Jelenleg alig több mint felét termelik a háború előtti olajmennyiségnek, földgázexport pedig gyakorlatilag nincs” – mondta.

Birol külön kiemelte, hogy a következő időszak még nehezebb lehet:

A március nagyon nehéz volt, de attól tartok, hogy az április még rosszabb lesz. Ha a szoros végig zárva marad, kétszer akkora kínálatkiesést láthatunk, mint az előző hónapban. Egyfajta ‘fekete április’ elé nézünk.

A leginkább veszélyeztetett országok azok, amelyek erősen importfüggők. „Ázsiában Japán, Dél-Korea, Indonézia, a Fülöp-szigetek, Vietnam, Pakisztán és Banglades különösen kitett a kockázatoknak” – sorolta. Hozzátette, hogy Afrika számos országa szintén súlyosan érintett lesz, mivel „a fejlődő gazdaságok pénzügyi mozgástere rendkívül korlátozott”.

A kilábalás időigényes lesz, és országonként eltérő ütemben zajlik majd. „Szaúd-Arábia viszonylag gyorsabban helyreállhat a fejlett infrastruktúrája és pénzügyi erőforrásai miatt, de más országok, például Irak, sokkal súlyosabb helyzetben vannak.” Utóbbi esetében Birol rámutatott: „A lakosság jelentős része az olajbevételektől függ, és az ország már most elvesztette bevételeinek kétharmadát.”

Bár a rövid távú kilátások borúsak, a szakértő szerint hosszabb távon a válság akár pozitív változásokat is elindíthat.

A hetvenes évek olajválságai után hatalmas lendületet kapott a nukleáris energia és az energiahatékonyság javítása. Hasonló reakcióra számítok most is

– mondta.

Birol szerint három fő trend erősödhet fel: a megújuló energiaforrások gyors terjedése, a nukleáris energia újjáéledése, valamint az elektromos járművek térnyerése. „A nap- és szélenergia telepítése nagyon gyors, akár hónapok alatt is jelentős kapacitások épülhetnek ki.” Emellett „sok ország meghosszabbíthatja meglévő atomerőművei élettartamát, és új lendületet kaphatnak a kisebb moduláris reaktorok is”.

Az autóiparban is komoly átalakulás várható: „Az elektromos járművek sokkal gyorsabban terjedhetnek, mint a belső égésű motorral működők, különösen Ázsiában.”

Rövid távon azonban a legfontosabb lépések egyértelműek. „Az országoknak takarékoskodniuk kell az energiával, javítaniuk kell a hatékonyságot, és diverzifikálniuk kell az importforrásaikat” – hangsúlyozta.

Összegzésként Birol kijelentette:

Ez a válság nem az energiaszektorból indult, hanem a geopolitikából. De a hatásai az egész világgazdaságot átalakítják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images