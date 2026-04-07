A legfelsőbb szintről jött figyelmeztetés: fel kell készülnünk a "fekete áprilisra"

Birol rendkívül borúlátóan értékelte a helyzetet, hangsúlyozva, hogy a konfliktus „a világgazdaság egyik fő ütőerét zárta el”. Mint fogalmazott: „Nemcsak az olaj és a gáz szállítása akadt meg, hanem a műtrágyáké, a petrolkémiai termékeké, a héliumé és sok más alapvető nyersanyagé is.”
Hozzátette, hogy
a világ még soha nem tapasztalt ilyen mértékű energiakínálati zavart.
A jelenlegi krízis szerinte egy úgynevezett „hármas sokk”: „Egyidejűleg élünk át olaj-, gáz- és élelmiszerválságot, ami alapjaiban rengeti meg a világgazdaságot.” Birol szerint a helyzet súlyossága meghaladja az 1973-as és 1979-es olajválságok, valamint a közelmúlt energiapiaci zavarainak összhatását.
A gazdasági következmények már most jelentősek, de a legrosszabb még hátravan. „A világgazdaság szenvedni fog” – mondta. Kiemelte, hogy bár Európa, Japán vagy Ausztrália is komoly nehézségekkel néz szembe, a fejlődő országok helyzete különösen aggasztó. „Őket sújtják leginkább a magas energia- és élelmiszerárak, valamint az infláció felgyorsulása. Gazdasági növekedésük jelentősen visszaeshet, és sok ország külső adóssága drámaian megugorhat.”
A válság kezelésére az IEA tagállamai történelmi léptékű stratégiai készletfelszabadítást indítottak. Birol szerint „mintegy 400 millió hordó olajat juttattunk a piacra, ami a valaha volt legnagyobb ilyen jellegű lépés”. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez csupán átmeneti enyhülést hozhat:
ez a mennyiség a készleteink körülbelül 20 százaléka. Segíthet a rövid távú sokk csillapításában, de nem oldja meg a problémát.
A valódi megoldás szerinte egyértelmű: „Az egyetlen igazi kiút a Hormuzi-szoros újranyitása. Amíg ez zárva marad, a világgazdaság súlyos nehézségekkel fog szembesülni.” A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy az Öböl-menti országok termelése drasztikusan visszaesett. „Jelenleg alig több mint felét termelik a háború előtti olajmennyiségnek, földgázexport pedig gyakorlatilag nincs” – mondta.
Birol külön kiemelte, hogy a következő időszak még nehezebb lehet:
A március nagyon nehéz volt, de attól tartok, hogy az április még rosszabb lesz. Ha a szoros végig zárva marad, kétszer akkora kínálatkiesést láthatunk, mint az előző hónapban. Egyfajta ‘fekete április’ elé nézünk.
A leginkább veszélyeztetett országok azok, amelyek erősen importfüggők. „Ázsiában Japán, Dél-Korea, Indonézia, a Fülöp-szigetek, Vietnam, Pakisztán és Banglades különösen kitett a kockázatoknak” – sorolta. Hozzátette, hogy Afrika számos országa szintén súlyosan érintett lesz, mivel „a fejlődő gazdaságok pénzügyi mozgástere rendkívül korlátozott”.
A kilábalás időigényes lesz, és országonként eltérő ütemben zajlik majd. „Szaúd-Arábia viszonylag gyorsabban helyreállhat a fejlett infrastruktúrája és pénzügyi erőforrásai miatt, de más országok, például Irak, sokkal súlyosabb helyzetben vannak.” Utóbbi esetében Birol rámutatott: „A lakosság jelentős része az olajbevételektől függ, és az ország már most elvesztette bevételeinek kétharmadát.”
Bár a rövid távú kilátások borúsak, a szakértő szerint hosszabb távon a válság akár pozitív változásokat is elindíthat.
A hetvenes évek olajválságai után hatalmas lendületet kapott a nukleáris energia és az energiahatékonyság javítása. Hasonló reakcióra számítok most is
– mondta.
Birol szerint három fő trend erősödhet fel: a megújuló energiaforrások gyors terjedése, a nukleáris energia újjáéledése, valamint az elektromos járművek térnyerése. „A nap- és szélenergia telepítése nagyon gyors, akár hónapok alatt is jelentős kapacitások épülhetnek ki.” Emellett „sok ország meghosszabbíthatja meglévő atomerőművei élettartamát, és új lendületet kaphatnak a kisebb moduláris reaktorok is”.
Az autóiparban is komoly átalakulás várható: „Az elektromos járművek sokkal gyorsabban terjedhetnek, mint a belső égésű motorral működők, különösen Ázsiában.”
Rövid távon azonban a legfontosabb lépések egyértelműek. „Az országoknak takarékoskodniuk kell az energiával, javítaniuk kell a hatékonyságot, és diverzifikálniuk kell az importforrásaikat” – hangsúlyozta.
Összegzésként Birol kijelentette:
Ez a válság nem az energiaszektorból indult, hanem a geopolitikából. De a hatásai az egész világgazdaságot átalakítják.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
50 euró felett a gázár: Trump fenyegetése adhatja meg a kegyelemdöfést a gázpiacnak
Európa pedig aggódva várja a holnapot.
Megkongatta a vészharangot a nyugdíjszakértő: két súlyos fenyegetéssel kell megküzdenie az új kormánynak
Nem lesz könnyű megoldani.
Már áprilisban kiderül, milyen tőkekövetelményeket varr a legnagyobb svájci bank nyakába az anyaországa
Az új szabályok meghatározhatják az ország egyetlen megmaradt globális bankjának jövőjét.
Nyakunkon az időjárási fordulat: erős széllel, repkedő mínuszokkal és jéggel érkezik a lehűlés
Hidegebbre fordul az idő.
Választás 2026: az EU-n kívülről érkezők készülhetnek a tortúrára
Több órás külön procedúra várhat sokakra.
Figyelmeztették Brüsszelből az összes tagállamot, hogy ezt nagyon gyorsan verjék ki a fejükből
Fájdalmas ára lehet annak, amire a kormányok most készülnek.
Bejelentette Irán: kritikus ponthoz érkezett a béketárgyalás, nagy bejelentés készül
Közel lehet az áttörés, de pár részleten áll vagy bukik minden.
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.