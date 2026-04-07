Áll a bál J. D. Vance budapesti szavai miatt: atomfegyver bevetésére készülhet Amerika?
A Fehér Ház élesen visszautasította azt a feltételezést, mely szerint J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten atomfegyver bevetését lengette volna be Irán ellen – írja a CNN.

Vannak olyan eszközeink a készletünkben, amelyekről eddig nem döntöttünk úgy, hogy használjuk őket. Az Egyesült Államok elnöke dönthet úgy, hogy használja őket. És úgy is fog dönteni, hogy használja őket, ha az irániak nem változtatnak a magatartásukon

– fogalmazott kedden Vance Budapesten.

Nagyjából ezzel egy időben hangzott el Donald Trump amerikai elnök Truth Socialön tett fenyegetése, mely szerint „ma este egy egész civilizáció fog elpusztulni”.

Trump és Vance szavai nyomán elindult a spekuláció, hogy az Egyesült Államok esetleg atomfegyver bevetését tervezi Irán ellen.

Egy demokraták által működtetett X-oldal a Vance beszédéről szóló videófelvételt posztolva azt írta, hogy az alelnök szavai azt sugallják, hogy Trump atomfegyvert is bevethet Irán ellen.

A Fehér Ház „Rapid Response 47” nevű X-oldala aztán reagált erre a posztra, a következő kommentárral:

Szó szerint semmi, amit az alelnök itt mondott, nem „sugallja” ezt, ti abszolút bohócok!

Trump posztját több demokrata képviselő is élesen elítélte, ahogy az elnök korábbi nagy híve, Marjorie Taylor Greene is.

