Bejelentést tett Irán elnöke: masszív mozgódítás készül, 14 millió ember mehet háborúba

14 millió iráni áll készen arra, hogy feláldozza életét Irán védelmében – jelentette be Irán elnöke, Maszoúd Peszeskján elnök X-oldalán.

Több mint 14 millió iráni vállalta eddig a pillanatig, hogy feláldozza életét Irán védelmében. Én is készen álltam mindig, készen állok és készen fogok állni arra, hogy áldozatot hozzak”

– írta ki az iráni vezető.

بیش از ۱۴ میلیون ایرانی غیور تا این لحظه اعلام آمادگی کرده‌اند جان خود را برای دفاع از ایران فدا کنند. من نیز جان‌فدای ایران بوده‌ام، هستم و خواهم بود.#جان_فدا https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%AF%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 7, 2026

Nem világos, hogy a 14 milliós szám pontosan mire utal, valószínűleg egy esetleges mozgósítási létszámot takar. A 14 millió lényegesen kevesebb, mint a teljes hadra fogható férfi lakosság a kb. 90 milliós országban, a hadsereg, forradalmi gárda és rendőrség létszáma pedig együttesen kb. 1-2 millió lehet.

