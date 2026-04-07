  • Megjelenítés
Bejelentést tett Irán elnöke: masszív mozgódítás készül, 14 millió ember mehet háborúba
Globál

Portfolio
14 millió iráni áll készen arra, hogy feláldozza életét Irán védelmében – jelentette be Irán elnöke, Maszoúd Peszeskján elnök X-oldalán.

Több mint 14 millió iráni vállalta eddig a pillanatig, hogy feláldozza életét Irán védelmében. Én is készen álltam mindig, készen állok és készen fogok állni arra, hogy áldozatot hozzak”

– írta ki az iráni vezető.

Nem világos, hogy a 14 milliós szám pontosan mire utal, valószínűleg egy esetleges mozgósítási létszámot takar. A 14 millió lényegesen kevesebb, mint a teljes hadra fogható férfi lakosság a kb. 90 milliós országban, a hadsereg, forradalmi gárda és rendőrség létszáma pedig együttesen kb. 1-2 millió lehet.

Még több Globál

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Fórum

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility