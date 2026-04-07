Bejelentette Irán: kritikus ponthoz érkezett a béketárgyalás, nagy bejelentés készül

Szűkszavú, mégis pozitív hangvételű üzenetet tett közzé X-oldalán Irán pakisztáni nagykövete a béketárgyalások alakulását illetően. Az üzenet azért érdekes, mert Pakisztán segít közvetíteni Irán és az USA közt a jelenleg zajló tárgyalásokban.

Pakisztán pozitív és produktív lépései, melyek jó szándékkal és segítségnyújtással zajlanak a háború lezárása érdekében, elértek egy kritikus, érzékeny szakaszba. Tartsanak velünk a részletekért”

– írta ki X-oldalára Reza Amiri Moghadam, Irán pakisztáni nagykövete.

Pakistan positive and productive endeavours in Good Will and Good Office to stop the war is approaching a critical, sensitive stage ... Stay Tuned for more — Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) April 7, 2026

Az üzenet azért érdekes, mert

Pakisztán segít közvetíteni Amerika és Irán közt – Donald Trump pedig mára adott végső ultimátumot Iránnak a háború lezárására.

Moghadam bejelentése így minden bizonnyal a béketárgyalások alakulásával függ össze, az olvasható ki belőle, hogy történt előrelépés, de néhány részleten áll vagy bukik a megállapodás.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images