Drámai felhívás XIV. Leó pápától: elfogadhatatlan Trump fenyegetése

XIV. Leó pápa kedden elfogadhatatlannak nevezte az iráni lakosság ellen megfogalmazott fenyegetést, és felhívást intézett a világ polgáraihoz - írja a Reuters.

Az egyházfő azt követően szólalt meg, hogy Donald Trump amerikai elnök egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt írta: "egy egész civilizáció hal meg ma éjjel". A poszt világszerte megdöbbenést keltett a vezetők körében.

A szokatlanul határozott hangvételű pápai megszólalásra mindössze órákkal Trump bejegyzése után került sor. Leó pápa, aki az iráni konfliktus egyik legnyíltabb kritikusává vált, a világ polgáraihoz fordult. Arra kérte őket, hogy

keressék fel politikai képviselőiket, és követeljék a térségben eszkalálódó fegyveres konfliktus lezárását.

Címlapkép forrása: Rasit Aydogan/Anadolu via Getty Images