Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre
Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését. Közben csökken az iráni megtorlócsapások intenzitása: Izrael ellen több mint 12 óra szünet után indult újabb rakétatámadás ma reggel. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.
Titkos dokumentum buktatta le Iránt: válságos állapotban az új vezér, a háttérben már átvették a hatalmat

Az Egyesült Államok és Izrael hírszerzési szervei arról szereztek információkat, hogy Irán új vezére, Modzstaba Hámenei súlyos sérült, eszméletlen és állandó egészségügyi ellátásra szorul, jelenleg Kom városában tartózkodik. Súlyos állapota miatt jelenleg képtelen az ország irányítására - írta meg a The Times.

Élőláncot akarnak alkotni az irániak az erőművek körül

Nagyon úgy néz ki, hogy megállapodás nélkül zárul a tárgyalás a mai határidő lejártáig Irán és az USA közt: Alireza Rahími, Irán fiatalokért és sportért felelős minisztere

felszólította az iráni fiatalokat, hogy alkossanak élőláncot az ország erőművei körül.

Állítása szerint az élőlánc csupán egyfajta "demonstráció" lenne, mellyel azt jelzik a világnak, hogy az erőművek megtámadása háborús bűncselekmény.

Számokban a háború

Jelentést tett közzé a Középső Parancsnokság (CENTCOM), melyben az iráni háború eddigi eredményeiről írnak.

Az amerikai katonai szervezet beszámol egyebek mellett arról, hogy

  • 13 ezer célpontot támadtak meg Iránban,
  • több mint 155 hajót süllyesztettek el,
  • katonai eszközök széles körét, köztük B-52-es és B-2-es bombázókat, F-35-ös és F-22-es vadászbombázókat, MQ-9 és Lucas drónokat, valamint atomtengeralattjárókat is használtak Irán ellen.
Most kiderül, mennyit húzhat ki a pénztárcánkból a háború – Közeleg az újabb árrobbanás?

Vélhetően elértük az infláció mélypontját, márciusban már gyorsulhatott az áremelkedési ütem – vélik a Portfolio által megkérdezett elemzők. A friss adatokban már benne lehet a közel-keleti háború hatása is, bár az üzemanyagok védett ára egyelőre tompíthatja a folyamatot. Ennek ellenére a szakértők többsége szerint ez a kegyelmi állapot nem tarthat sokáig, az év végére megint akár az 5%-ot is közelítheti az áremelkedési ütem.

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Címlapkép forrása: Kaveh Kazemi/Getty Images

Csokinagyhatalmak

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek...

PR cikk

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn
Váratlan fordulat a Hormuzi-szorosnál: hiába a megállapodás, megállítottak két hatalmas tankerhajót
Itt a nagy fordulat a szerbiai szabotázs ügyében: kiderült, hol gyárthatták a robbanóanyagokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility