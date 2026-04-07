Energetikai tűzszünetet javasolt Zelenszkij, újabb támadás érte Uszty-Lugát – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Kazahsztán: stabil a CPC-n keresztül történő olajszállítás
Kazahsztán energiaügyi minisztériuma kedden közölte, hogy a CPC-n keresztül történő olajszállítások stabilak.
Az orosz védelmi minisztérium azzal vádolta Ukrajnát, hogy megtámadta a Novorosszijszk kikötőjében lévő tengeri átrakodási komplexum létesítményeit, megrongálva a CPC egyik kikötési pontját és tüzet gyújtva négy olajszármazék-tárolónál.
(Reuters)
Itt a nagy bejelentés: mégsem tud kivonulni Oroszországból az európai óriásbank
Az ING holland bankcsoport kedden bejelentette, hogy felmondta az oroszországi üzletágának eladásáról szóló megállapodást. A döntést azzal indokolták, hogy nem látnak esélyt a szükséges hatósági engedélyek megszerzésére a vevő részéről.
Ukrán dróncsapás a Vlagyimiri területen: hárman meghaltak
Az oroszországi Vlagyimiri területet ért éjszakai ukrán dróncsapás megölt egy 12 éves fiút és szüleit a lakásukban – közölte Alekszandr Avgyejev, a régió kormányzója.
(Reuters)
Ukrán jelentés: az uszty-lugai olajtartályok 30 százalékát megrongálták a dróncsapások
A balti-tengeri orosz kikötővárosban, Uszty-Lugában működő olajterminál tartályainak 30 százalékát eltalálták és megrongálták a közelmúlt ukrán dróncsapásai Andrij Kovalenko, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács tagja szerint.
Félelmetes taktika rajzolódott ki: kiderült a sötét titok az amerikai bázisokat érő támadások mögött
Az ukrán katonai hírszerzés részletes jelentést tett közzé Oroszország és Irán együttműködéséről: azt állítják, Oroszország műholdas felderítéssel és kibertámogatással segíti Iránt az amerikai és közel-keleti célpontok elleni támadásokban- írta a Reuters.
Városi buszra mért támadást Oroszország Nikopolban, hárman meghaltak
Egy városi buszra mért orosz dróncsapás három embert megölt és további 12-t megsebesített kedden a Dnyipropetrovszk megyei Nikopol városában.
„Ez pusztító csapás a tömegközlekedésre. A csúcsforgalom idején történt, amikor az emberek éppen munkába indultak” – írta Ihor Klimenko belügyminiszter a Telegramon.
(Reuters)
110 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát
Az ukrán légierő közlése szerint keddre virradó éjjel Oroszország 110 drónnal támadta Ukrajnát, amelyből a légvédelem 77-et lelőtt.
Veszélyben az ukrán drónprogram? – Hiába pörgetik fel a gyártást, nagy a hiány egy fontos eszközben
Európa-szerte próbálják felgyorsítani a kisméretű sugárhajtóművek gyártását, amelyek lehetővé teszik, hogy az ukrán drónok mélyen Oroszországon belül hajtsanak végre csapásokat – írja a Reuters.
Ukrán támadás érte Uszty-Lugát
Orosz Telegram-csatornák szerint ukrán dróntámadás érte Uszty-Luga kikötőjét, ahol egy fontos olajterminál található.
A Balti-tengernél található várost rendszeresen érik ukrán támadások.
Alekszandr Drozsdenko, a leningrádi terület kormányzója arról számolt be, hogy 22 ukrán drónt lőttek le a régió fölött, de arról nem írt, hogy mi volt a célpontjuk.
Energetikai tűzszünetet javasolt Zelenszkij, újabb támadás érte Uszty-Lugát – Híreink az ukrajnai háborúról kedden
Volodimir Zelenszkij amerikai közvetítőkön keresztül az energetikai infrastruktúrára vonatkozó tűzszünetet javasolt Oroszországnak – ezt maga az ukrán elnök mondta hétfőn. Orosz Telegram-csatornák szerint újabb ukrán támadás érte a Balti-tengernél lévő Uszty-Lugát, ahol egy fontos olajterminál is található.
