Energetikai tűzszünetet javasolt Zelenszkij, újabb támadás érte Uszty-Lugát – Híreink az ukrajnai háborúról kedden
Volodimir Zelenszkij amerikai közvetítőkön keresztül az energetikai infrastruktúrára vonatkozó tűzszünetet javasolt Oroszországnak – ezt maga az ukrán elnök mondta hétfőn. Orosz Telegram-csatornák szerint újabb ukrán támadás érte a Balti-tengernél lévő Uszty-Lugát, ahol egy fontos olajterminál is található. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Kazahsztán: stabil a CPC-n keresztül történő olajszállítás

Kazahsztán energiaügyi minisztériuma kedden közölte, hogy a CPC-n keresztül történő olajszállítások stabilak.

Az orosz védelmi minisztérium azzal vádolta Ukrajnát, hogy megtámadta a Novorosszijszk kikötőjében lévő tengeri átrakodási komplexum létesítményeit, megrongálva a CPC egyik kikötési pontját és tüzet gyújtva négy olajszármazék-tárolónál.

(Reuters)

Itt a nagy bejelentés: mégsem tud kivonulni Oroszországból az európai óriásbank

Az ING holland bankcsoport kedden bejelentette, hogy felmondta az oroszországi üzletágának eladásáról szóló megállapodást. A döntést azzal indokolták, hogy nem látnak esélyt a szükséges hatósági engedélyek megszerzésére a vevő részéről.

Ukrán dróncsapás a Vlagyimiri területen: hárman meghaltak

Az oroszországi Vlagyimiri területet ért éjszakai ukrán dróncsapás megölt egy 12 éves fiút és szüleit a lakásukban – közölte Alekszandr Avgyejev, a régió kormányzója.

(Reuters)

Ukrán jelentés: az uszty-lugai olajtartályok 30 százalékát megrongálták a dróncsapások

A balti-tengeri orosz kikötővárosban, Uszty-Lugában működő olajterminál tartályainak 30 százalékát eltalálták és megrongálták a közelmúlt ukrán dróncsapásai Andrij Kovalenko, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács tagja szerint.

(Ukrinform)

Félelmetes taktika rajzolódott ki: kiderült a sötét titok az amerikai bázisokat érő támadások mögött

Az ukrán katonai hírszerzés részletes jelentést tett közzé Oroszország és Irán együttműködéséről: azt állítják, Oroszország műholdas felderítéssel és kibertámogatással segíti Iránt az amerikai és közel-keleti célpontok elleni támadásokban- írta a Reuters.

Városi buszra mért támadást Oroszország Nikopolban, hárman meghaltak

Egy városi buszra mért orosz dróncsapás három embert megölt és további 12-t megsebesített kedden a Dnyipropetrovszk megyei Nikopol városában.

„Ez pusztító csapás a tömegközlekedésre. A csúcsforgalom idején történt, amikor az emberek éppen munkába indultak” – írta Ihor Klimenko belügyminiszter a Telegramon.

(Reuters)

110 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát

Az ukrán légierő közlése szerint keddre virradó éjjel Oroszország 110 drónnal támadta Ukrajnát, amelyből a légvédelem 77-et lelőtt.

(Ukrinform)

Veszélyben az ukrán drónprogram? – Hiába pörgetik fel a gyártást, nagy a hiány egy fontos eszközben

Európa-szerte próbálják felgyorsítani a kisméretű sugárhajtóművek gyártását, amelyek lehetővé teszik, hogy az ukrán drónok mélyen Oroszországon belül hajtsanak végre csapásokat – írja a Reuters.

Ukrán támadás érte Uszty-Lugát

Orosz Telegram-csatornák szerint ukrán dróntámadás érte Uszty-Luga kikötőjét, ahol egy fontos olajterminál található.

A Balti-tengernél található várost rendszeresen érik ukrán támadások.

Alekszandr Drozsdenko, a leningrádi terület kormányzója arról számolt be, hogy 22 ukrán drónt lőttek le a régió fölött, de arról nem írt, hogy mi volt a célpontjuk.

(The Kyiv Independent)

Csokinagyhatalmak

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek...

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

