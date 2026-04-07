Ez is eljött: "drón-sorozatvetőt" teszteltek a britek

AgroFuture 2026 Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.

A HAL10 egy többrekeszes indítóplatform, amelyet pilóta nélküli repülőeszközök gyors és sorozatos indítására terveztek. A rendszer öt, egyenként két rekeszt tartalmazó, összesen tíz drón befogadására alkalmas kazettás elrendezést kapott.

Ennek köszönhetően egyetlen kompakt egységből több drón is a levegőbe emelhető rövid idő alatt.

A gyártó szerint a platform moduláris és hordozófüggetlen kialakítású. Ez azt jelenti, hogy a felhasználói igényeknek megfelelően többféle járműbe és műveleti rendszerbe is integrálható.

Az indítórendszer valódi képességeit az ISSOS WASP drónnal együtt érdemes értékelni. A vetőcsőből indítható eszköz legfeljebb 45 kilométeres hatótávolságot kínál. Hasznos teher nélkül akár 30, míg teljes terheléssel mintegy 22 perces repülési időre képes. Maximális hasznos terhelhetősége 1 kilogramm, és akár 18 m/s-os szélben is biztonságosan bevethető.

A WASP moduláris hasznosteher-rekesszel, félautonóm irányítórendszerrel, valamint opcionális rajműködési képességgel rendelkezik. Ezek a tulajdonságok kiválóan alkalmassá teszik felderítési, gyorsreagálású és drónelhárító feladatokra, de kiterjedt légi megfigyelésre is használható. Bevetése akár szűk vagy fedezék nélküli indítási pontokról is lehetséges.

Az ISS Aerospace a fejlesztés során arra az alapvetésre épített, hogy a fegyveres erők egyre inkább a kompakt, gyorsan telepíthető és költséghatékony eszközöket keresik. Olyan rendszerekre van szükségük, amelyek kockázatos műveleti környezetben is kellő volument és rugalmasságot biztosítanak. A HAL10 és a WASP párosa tökéletesen illeszkedik ezekhez az igényekhez. A márciusi éles tesztek után a vállalat már aktívan kínálja a megoldást a védelmi piacon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images