Félelmetes taktika rajzolódott ki: kiderült a sötét titok az amerikai bázisokat érő támadások mögött
Az ukrán katonai hírszerzés részletes jelentést tett közzé Oroszország és Irán együttműködéséről: azt állítják, Oroszország műholdas felderítéssel és kibertámogatással segíti Iránt az amerikai és közel-keleti célpontok elleni támadásokban- írta a Reuters.

Az ukrán jelentés szerint az orosz műholdak

március 21. és 31. között legalább 24 felderítő felvételsorozatot készítettek 11 közel-keleti ország területén.

A megfigyelések összesen 46 létesítményre, köztük amerikai és más katonai bázisokra, repülőterekre, valamint olajipari infrastruktúrákra fókuszáltak. Egy nyugati katonai és egy regionális biztonsági forrás a Reuters hírügynökségnek megerősítette a megállapításokat. Elmondásuk szerint a saját hírszerzésük is

intenzív orosz műholdtevékenységet észlelt a térségben, és bizonyított, hogy az így készült felvételek eljutottak Iránhoz.

A dokumentum egyértelmű mintázatot rajzol ki: a megfigyelt katonai bázisokat és parancsnokságokat néhány napon belül iráni ballisztikus rakéták és drónok vették célba. Konkrét esetként említik a szaúd-arábiai Prince Sultan légitámaszpontot, amelyről egy orosz műhold napokkal a március 27-i iráni támadás előtt készített felvételeket. A légicsapás során egy amerikai E-3 Sentry AWACS légtérfigyelő repülőgépet is találat ért. Másnap egy újabb orosz műhold haladt el a bázis felett, hogy elvégezze a támadás utáni kárfelmérést.

A jelentés szerint kilenc felderítő sorozat Szaúd-Arábia területét érintette. Ebből öt a Hafar al-Batin melletti Hálid király katonai városra irányult, feltehetően az ott telepített amerikai THAAD légvédelmi rendszer elemeinek azonosítása céljából. Törökország, Jordánia, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek területe kétszer került az orosz műholdak célkeresztjébe. Izrael, Katar, Irak, Bahrein és a Diego Garcia-i támaszpont esetében egy-egy megfigyelést regisztráltak.

Az értékelés külön kiemeli, hogy az orosz műholdak aktívan figyelik a Hormuzi-szorost is, amelyet Irán gyakorlatilag blokád alá vont.

Az ukrán jelentés alapján az orosz–iráni együttműködés a kiberhadviselésre is kiterjed. Iráni hackercsoportok február vége óta fokozták a tevékenységüket, elsősorban az öböl menti kritikus infrastruktúrákat és távközlési vállalatokat célba véve. A dokumentum rámutat, hogy orosz és iráni hackercsoportok a Telegramon keresztül egyeztetik az akcióikat. Ezek közé tartozik az orosz "Z-Pentest Alliance", a "NoName057(16)" és a "DDoSia Project", valamint az iráni "Handala Hack" is.

az ukránok szerint az iráni kiberügynökök olyan fejlett technikákat is alkalmaztak, amelyeket feltehetően az orosz katonai hírszerzéstől szereztek be.

Az Egyesült Államok és Európa eltérően reagált a felmerült vádakra. A Fehér Ház szóvivője hangsúlyozta, hogy semmilyen külső támogatás nem befolyásolja az amerikai katonai műveletek sikerét. Marco Rubio külügyminiszter a múlt havi G7-találkozón nem reagált érdemben az európai vezetők felvetéseire. A politikus a nyilvánosság előtt jelentéktelennek minősítette az Iránnak nyújtott orosz segítséget. Oroszország és Irán egyelőre nem kommentálta a hírszerzési értékelést.

