Gyógyszer, inzulin és ivóvíz nélkül maradtak a dél-libanoni keresztények
A Vatikán libanoni nagykövetsége által szervezett segélyszállítmányt kedden visszafordulásra kényszerítette a dél-libanoni bombázás. A konvoj az ostromlott Debel keresztény városba vitt volna élelmiszert, vizet és gyógyszert - írja a Reuters.

A dél-libanoni keresztény települések lakosainak ezrei maradtak otthonaikban az Izrael és a Hezbollah közötti eszkalálódó harcok miatt. Abban bíztak, hogy ha távol tartják magukat a konfliktustól, megkímélik a lakóhelyüket. A környező falvakat érő izraeli légicsapások azonban életveszélyessé tették a közlekedést. Emiatt a városokban egyre fogy az élelmiszer, a víz és a gyógyszer.

A Vatikán nagykövetségének szervezésében három, kenyérrel, zöldséggel és alapvető ellátmánnyal megrakott teherautó indult Debel felé. A konvojt az ENSZ libanoni békefenntartó missziója (UNIFIL) kísérte.

A szállítmány már csak öt percre volt a célállomástól, amikor a térségben zajló tüzérségi tűz miatt vissza kellett fordulnia.

Kandice Ardiel, a UNIFIL szóvivője megerősítette, hogy a közeli becsapódások miatt több békefenntartó is könnyebb sérüléseket szenvedett.

Fadi Falfil, Debel egyik papja a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a konvojt eredetileg húsvétvasárnapra tervezték. A heves tüzérségi tűz miatt azonban keddig halasztották az indulást. Tájékoztatása szerint a Hezbollah állásai elleni izraeli támadás hiúsította meg a kísérletet. Egyelőre nem tűztek ki új időpontot a szállítás megismétlésére. "

Nincs alapvető gyógyszerünk, például inzulinunk, és már ivóvizünk sincs

"– tette hozzá Falfil.

