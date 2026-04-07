Gyógyszer, inzulin és ivóvíz nélkül maradtak a dél-libanoni keresztények

A dél-libanoni keresztény települések lakosainak ezrei maradtak otthonaikban az Izrael és a Hezbollah közötti eszkalálódó harcok miatt. Abban bíztak, hogy ha távol tartják magukat a konfliktustól, megkímélik a lakóhelyüket. A környező falvakat érő izraeli légicsapások azonban életveszélyessé tették a közlekedést. Emiatt a városokban egyre fogy az élelmiszer, a víz és a gyógyszer.
A Vatikán nagykövetségének szervezésében három, kenyérrel, zöldséggel és alapvető ellátmánnyal megrakott teherautó indult Debel felé. A konvojt az ENSZ libanoni békefenntartó missziója (UNIFIL) kísérte.
A szállítmány már csak öt percre volt a célállomástól, amikor a térségben zajló tüzérségi tűz miatt vissza kellett fordulnia.
Kandice Ardiel, a UNIFIL szóvivője megerősítette, hogy a közeli becsapódások miatt több békefenntartó is könnyebb sérüléseket szenvedett.
Fadi Falfil, Debel egyik papja a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a konvojt eredetileg húsvétvasárnapra tervezték. A heves tüzérségi tűz miatt azonban keddig halasztották az indulást. Tájékoztatása szerint a Hezbollah állásai elleni izraeli támadás hiúsította meg a kísérletet. Egyelőre nem tűztek ki új időpontot a szállítás megismétlésére. "
Nincs alapvető gyógyszerünk, például inzulinunk, és már ivóvizünk sincs
"– tette hozzá Falfil.
Címlapkép forrása: Murat Sengul/Anadolu via Getty Images
Fájdalmas igazság derült ki a ChatGPT-ről: hiába várják a csodát az internetes oldalak
A kimenő kattintások gyakorlatilag néhány domainre koncentrálódnak.
Meglepetés a Richtertől: extra osztalék jön
Közzétette javaslatait a közgyűlésre a cég.
Megjött a riasztó előrejelzés: 2,6 milliárd ember lehet kitéve a hőhullámoknak
Tehetnénk a folyamat ellen, csak végre kellene hajtani a párizsi klímaegyezményben vállaltakat.
Kész, vége: bezár a magyar gasztroceleb ikonikus étterme
Egy korszak lezárul.
Drágul a tankolás a szomszédban
Nőnek a szabályozott üzemanyagárak.
Megint jönnek a mínuszok - Pénteken és szombaton lehet erre számítani
Ez nem túl tavaszias időjárás.
Annyira eldurvult a budapesti taxishelyzet, hogy több rendőrt vetnek be
39 ezer forintot kért a 2800 forintos útért.
Egekben az olaj ára, csaknem négyéves csúcs dőlhet meg
Felárral adják-veszik a WTI-t a Brenthez képest, ami ritkaság.
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ömlenek a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?
Import és az export: élelmiszeripari sikerek és kudarcok a keddi Checklistben.
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.