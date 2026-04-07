Hiába próbálta titkolni Oroszország, kiderült az igazság az Ukrajnában harcoló zsoldosokról

A közleményt hétfő este tették közzé az állami médiában. Ebben felszólították az áldozatok családtagjait, hogy vegyék fel a kapcsolatot a minisztérium munkatársaival.

A Reuters hírügynökség által megismert diplomáciai jegyzék az elhunytakat „kameruni állampolgárságú szerződéses katonaként” azonosította.

A dokumentum szerint a férfiak a „különleges katonai műveleti övezetben” tevékenykedtek,

ami az ukrajnai háború hivatalos orosz megnevezése.

Sem a hivatalos közlemény, sem a diplomáciai jegyzék nem tért ki arra, pontosan hogyan kerültek a férfiak az orosz csapatokhoz. Emellett nem közöltek részleteket haláluk pontos helyéről, idejéről és körülményeiről sem.

Ukrajna idén februárban arról számolt be, hogy több mint 1700 afrikai zsoldos harcol Oroszország oldalán. Elemzők szerint azonban a valós szám ennél feltehetően jóval magasabb lehet.

Az orosz hatóságok mindeközben határozottan tagadják, hogy illegálisan toboroznának afrikai állampolgárokat az ukrajnai frontra.

A Reuters által megszerzett, 2025 márciusában kelt belső feljegyzésben a kameruni védelmi miniszter is aggodalmát fejezte ki a jelenség miatt. A dokumentum rávilágít, hogy a hadsereg tagjai közül többen is elhagyták az országot, hogy csatlakozzanak az orosz–ukrán háborúhoz. A tárcavezető ezért utasította a parancsnokokat, hogy szigorúbban ellenőrizzék alakulataikat.

Kamerun hivatalos álláspontja szerint az ország nem küld csapatokat külföldre nemzetközi vagy regionális felhatalmazás nélkül. A vezetés egyúttal figyelmeztette az állampolgárokat, hogy ne vegyenek részt idegen államok fegyveres konfliktusaiban.

