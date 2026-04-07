  • Megjelenítés
Hiába próbálta titkolni Oroszország, kiderült az igazság az Ukrajnában harcoló zsoldosokról
Globál

Portfolio
Kamerun először ismerte el hivatalosan, hogy állampolgárai is harcolnak az orosz–ukrán háborúban. Az afrikai ország külügyminisztériuma megerősítette, hogy tizenhat kameruni vesztette életét az Ukrajna elleni harcokban – írja a Reuters.

A közleményt hétfő este tették közzé az állami médiában. Ebben felszólították az áldozatok családtagjait, hogy vegyék fel a kapcsolatot a minisztérium munkatársaival.

A Reuters hírügynökség által megismert diplomáciai jegyzék az elhunytakat „kameruni állampolgárságú szerződéses katonaként” azonosította.

A dokumentum szerint a férfiak a „különleges katonai műveleti övezetben” tevékenykedtek,

ami az ukrajnai háború hivatalos orosz megnevezése.

Még több Globál

Sem a hivatalos közlemény, sem a diplomáciai jegyzék nem tért ki arra, pontosan hogyan kerültek a férfiak az orosz csapatokhoz. Emellett nem közöltek részleteket haláluk pontos helyéről, idejéről és körülményeiről sem.

Ukrajna idén februárban arról számolt be, hogy több mint 1700 afrikai zsoldos harcol Oroszország oldalán. Elemzők szerint azonban a valós szám ennél feltehetően jóval magasabb lehet.

Az orosz hatóságok mindeközben határozottan tagadják, hogy illegálisan toboroznának afrikai állampolgárokat az ukrajnai frontra.

A Reuters által megszerzett, 2025 márciusában kelt belső feljegyzésben a kameruni védelmi miniszter is aggodalmát fejezte ki a jelenség miatt. A dokumentum rávilágít, hogy a hadsereg tagjai közül többen is elhagyták az országot, hogy csatlakozzanak az orosz–ukrán háborúhoz. A tárcavezető ezért utasította a parancsnokokat, hogy szigorúbban ellenőrizzék alakulataikat.

Kamerun hivatalos álláspontja szerint az ország nem küld csapatokat külföldre nemzetközi vagy regionális felhatalmazás nélkül. A vezetés egyúttal figyelmeztette az állampolgárokat, hogy ne vegyenek részt idegen államok fegyveres konfliktusaiban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Fórum

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility