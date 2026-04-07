Irán teljes megsemmisítésével fenyegetőzik Trump – Mindennél jobban bedurvul Amerika?

Egy egész civilizáció fog ma éjszaka meghalni…
– Így kezdődik Donald Trump legfrissebb bejegyzése a Truth Social platformon. Az amerikai elnök az elmúlt hetekben többször vizionálta Irán teljes megsemmisülését, vasárnap már trágárkodott is egy sort a Hormuzi-szoros elzárása miatt, de ennyire vehemens fenyegetőzésre eddig nem nagyon volt példa. A bejegyzés érdekessége egyébként az, hogy bár az amerikai elnököt következetességgel nem lehetett mindig vádolni, most egy bekezdésen belül is többször mond ellent magának: az iráni civilizáció pusztulása után rezsimváltásról beszél, a bejegyzést az iráni nép éltetésével zárja, ha rosszindulatúak akarnánk lenni, akár azt is mondhatnánk, hogy össze-vissza beszél.
Az igazság az, hogy az amerikai-izraeli bombázások által okozott pontos károkról is aránylag kevés információ áll rendelkezésre: Trump bő egy hónap alatt többször állította, hogy minden katonai célpontot kiiktattak már (JD Vance alelnök épp két órája ismételte meg ezt), a Hormuzi-szoros biztonságos, Teherán pedig lényegében könyörög a békéért.
A tények figyelembevétele mellett kijelenthető, hogy ezek közül az állítások közül egyik sem volt éppen igaz.
A civilizációs pusztulás esetében tehát már az első kérdésre sem tudjuk a választ: mit akar még lebombázni az amerikai elnök?
Az ésszerű magyarázat az lenne, hogy az iráni katonai képességekre szeretnének újabb csapásokat mérni, és bár a térségben állomásozó amerikai csapatok valóban közel apokaliptikus tűzerőt tudnak bevetni, arra nem mernénk fogadni, hogy egyetlen éjszaka alatt megsemmisítik az összes iráni rakétát és drónt, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a perzsa állam fegyverdepóinak nagy része mélyen a föld alatt, megerősített bunkerekben került kialakításra, ezeket a „konzerveket” pedig ha nem is lehetetlen feltörni, nagyon ritka, drága bombák kellenek hozzájuk.
Jóval aggasztóbb – és szerencsére nem túl valószínű – forgatókönyv lenne az, ha Trump tényleg a perzsa civilizáció eltörlését fontolgatná. A térségben állomásozó amerikai erőknek egyszerűen nincs akkora tűzereje, hogy ténylegesen porig bombázzák Irán lakott területeit (ami egyébként az általában teljesen figyelmen kívül hagyott nemzetközi jognak is akkora pofon lenne, amit a világ valószínűleg minden állama nagyon hangosan ítélne el),
az atomfegyverek bevetése pedig egy olyan példátlan túlkapás lenne, amit az amerikai vezérkar nem igazán vállalna be.
Az éjszaka folyamán nem kizárt, hogy az amerikai gépek nagyon komoly támadássorozatot fognak indítani a perzsa állam ellen, ahogyan az is borítékolható, hogy a bombázások valós eredményétől függetlenül Trump ismét be fogja jelenteni a győzelmet, ugyanakkor sokkal valószínűbb, hogy a fenyegetőzéssel tárgyalóasztalhoz akarják kényszeríteni Teheránt, mint az, hogy az amerikai elnök valóban komolyan gondolná az ország tényleges megsemmisítését.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
