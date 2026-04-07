Iráni béketárgyalások: megszólalt a Közel-Kelet legbefolyásosabb szereplője, mi jöhet a háborúban

Egy abu-dzabi háttérbeszélgetésen Gargas egyértelművé tette, hogy az Emírségek nem elégszik meg a harcok ideiglenes szüneteltetésével.
Nem akarunk további eszkalációt, de olyan tűzszünetet sem, amely figyelmen kívül hagyja az alapvető problémákat. Ez ugyanis még veszélyesebb környezetet teremtene a térségben
– fogalmazott. Szerinte bármilyen megállapodásnak ki kell terjednie a nukleáris kérdésre, a rakéta- és drónfenyegetésre, valamint az Irán által a szomszédai ellen elkövetett agresszióra is. Az elmúlt hetekben az Emírségek szenvedte el az iráni rakéta- és dróntámadások legnagyobb hányadát.
A diplomáciai tanácsadó élesen bírálta a teheráni vezetést, úgy fogalmazva, hogy :
nem akarunk ellenségeskedést Iránnal, de ebben a rezsimben nincs bizalmunk.
Hozzátette, hogy a rendszer kizárólag a saját fennmaradásáért harcol, nem pedig az országért. Gargas szerint ha Irán megnemtámadási egyezményt szeretne, annak mindenkire érvényesnek kell lennie. Ez nem korlátozódhat csupán az amerikai és izraeli műveletekre, hanem Irán szomszédai elleni fellépésére is vonatkoznia kell.
A Hormuzi-szoros blokádjával kapcsolatban Gargas kijelentette, hogy bár az Emírségek nem kíván önálló tengeri haderővel fellépni, kész csatlakozni bármilyen amerikai vezetésű vagy nemzetközi misszióhoz a szoros hajózhatóságának biztosítása érdekében. „A Hormuzi-szorost egyetlen ország sem tarthatja túszként. Ez a globális gazdaság és kereskedelem szempontjából rendkívül fontos kérdés” – hangsúlyozta. Kiemelte továbbá, hogy a tengeri biztonságnak minden átfogó diplomáciai rendezés szerves részét kell képeznie.
Gargas világossá tette, hogy az Emírségek fő biztonsági partnere az Egyesült Államok, és a jövőben is tovább erősítik ezt a kapcsolatot.
Ez közvetett válasz volt Teherán azon követelésére, hogy az öbölmenti államok számolják fel az amerikai jelenlétet a térségben. Az amerikai légvédelmi támogatást kivételesnek nevezte. Emellett Franciaországot is megbízható partnerként méltatta, és köszönetet mondott annak a számos országnak, amely az Emírségek mellett áll. Gargas szerint Irán stratégiája az amerikai szerepvállalás megszilárdulásához és az izraeli befolyás növekedéséhez vezet az Öböl térségében.
Ez tehát pontosan az ellenkezője annak, amit Teherán el szeretne érni
– jelentette ki.
A tanácsadó elismerte, hogy az Emírségek az elmúlt húsz év legrosszabb forgatókönyvével, vagyis egy teljes körű iráni támadással néz szembe. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ország jól helytáll, és erőforrásokban is bővelkedik. „Az alapok nagyon erősek az Emírségek talpra állásához. Talpra fogunk állni, mégpedig nagyon megerősödve” – zárta szavait Gargas.
50 euró felett a gázár: Trump fenyegetése adhatja meg a kegyelemdöfést a gázpiacnak
Európa pedig aggódva várja a holnapot.
Megkongatta a vészharangot a nyugdíjszakértő: két súlyos fenyegetéssel kell megküzdenie az új kormánynak
Nem lesz könnyű megoldani.
Már áprilisban kiderül, milyen tőkekövetelményeket varr a legnagyobb svájci bank nyakába az anyaországa
Az új szabályok meghatározhatják az ország egyetlen megmaradt globális bankjának jövőjét.
Nyakunkon az időjárási fordulat: erős széllel, repkedő mínuszokkal és jéggel érkezik a lehűlés
Hidegebbre fordul az idő.
Választás 2026: az EU-n kívülről érkezők készülhetnek a tortúrára
Több órás külön procedúra várhat sokakra.
Figyelmeztették Brüsszelből az összes tagállamot, hogy ezt nagyon gyorsan verjék ki a fejükből
Fájdalmas ára lehet annak, amire a kormányok most készülnek.
Bejelentette Irán: kritikus ponthoz érkezett a béketárgyalás, nagy bejelentés készül
Közel lehet az áttörés, de pár részleten áll vagy bukik minden.
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.