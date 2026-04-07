Iráni béketárgyalások: megszólalt a Közel-Kelet legbefolyásosabb szereplője, mi jöhet a háborúban
Iráni béketárgyalások: megszólalt a Közel-Kelet legbefolyásosabb szereplője, mi jöhet a háborúban

A puszta tűzszünet helyett egy átfogó regionális biztonsági rendezést sürget az iráni konfliktus lezárására az Egyesült Arab Emírségek – jelentette ki Ánvár Gargas, az emírségi elnök diplomáciai tanácsadója az Euronewsnak adott interjújában. A politikus a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának garantálását is kulcskérdésként jelölte meg.

Egy abu-dzabi háttérbeszélgetésen Gargas egyértelművé tette, hogy az Emírségek nem elégszik meg a harcok ideiglenes szüneteltetésével.

Nem akarunk további eszkalációt, de olyan tűzszünetet sem, amely figyelmen kívül hagyja az alapvető problémákat. Ez ugyanis még veszélyesebb környezetet teremtene a térségben

– fogalmazott. Szerinte bármilyen megállapodásnak ki kell terjednie a nukleáris kérdésre, a rakéta- és drónfenyegetésre, valamint az Irán által a szomszédai ellen elkövetett agresszióra is. Az elmúlt hetekben az Emírségek szenvedte el az iráni rakéta- és dróntámadások legnagyobb hányadát.

A diplomáciai tanácsadó élesen bírálta a teheráni vezetést, úgy fogalmazva, hogy :

nem akarunk ellenségeskedést Iránnal, de ebben a rezsimben nincs bizalmunk.

Hozzátette, hogy a rendszer kizárólag a saját fennmaradásáért harcol, nem pedig az országért. Gargas szerint ha Irán megnemtámadási egyezményt szeretne, annak mindenkire érvényesnek kell lennie. Ez nem korlátozódhat csupán az amerikai és izraeli műveletekre, hanem Irán szomszédai elleni fellépésére is vonatkoznia kell.

A Hormuzi-szoros blokádjával kapcsolatban Gargas kijelentette, hogy bár az Emírségek nem kíván önálló tengeri haderővel fellépni, kész csatlakozni bármilyen amerikai vezetésű vagy nemzetközi misszióhoz a szoros hajózhatóságának biztosítása érdekében. „A Hormuzi-szorost egyetlen ország sem tarthatja túszként. Ez a globális gazdaság és kereskedelem szempontjából rendkívül fontos kérdés” – hangsúlyozta. Kiemelte továbbá, hogy a tengeri biztonságnak minden átfogó diplomáciai rendezés szerves részét kell képeznie.

Gargas világossá tette, hogy az Emírségek fő biztonsági partnere az Egyesült Államok, és a jövőben is tovább erősítik ezt a kapcsolatot.

Ez közvetett válasz volt Teherán azon követelésére, hogy az öbölmenti államok számolják fel az amerikai jelenlétet a térségben. Az amerikai légvédelmi támogatást kivételesnek nevezte. Emellett Franciaországot is megbízható partnerként méltatta, és köszönetet mondott annak a számos országnak, amely az Emírségek mellett áll. Gargas szerint Irán stratégiája az amerikai szerepvállalás megszilárdulásához és az izraeli befolyás növekedéséhez vezet az Öböl térségében.

Ez tehát pontosan az ellenkezője annak, amit Teherán el szeretne érni

– jelentette ki.

A tanácsadó elismerte, hogy az Emírségek az elmúlt húsz év legrosszabb forgatókönyvével, vagyis egy teljes körű iráni támadással néz szembe. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ország jól helytáll, és erőforrásokban is bővelkedik. „Az alapok nagyon erősek az Emírségek talpra állásához. Talpra fogunk állni, mégpedig nagyon megerősödve” – zárta szavait Gargas.

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

