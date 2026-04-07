Kellemetlen döntést hozott meg Oroszország: elhalasztják a kulcsfontosságú küldetéseket

Az Egyesült Államok múlt héten elstartolt, bátran történelminek nevezhető Artemis-2 küldetésével párhuzamosan Oroszország bejelentette, hogy három jövőbel Hold-küldetését is elhalasztja. A Luna-28, a Luna-29 és a Luna-30 jelű missziók indítását 2032 és 2036 közé tolták ki.

Az elhalasztásról az Interfax hírügynökség számolt be kedden, Szergej Csernyisevre, az Orosz Tudományos Akadémia alelnökére hivatkozva. A csúszás okát és az eredetileg tervezett indítási időpontokat nem közölték. A mostani döntés nem meglepő, számításva véve a tavaly bejelentett halasztásokat az orosz űrprogramban, valamint a 2023-as Luna-25 küldetés kudarcát, amelynek során az orosz személyzet nélküli űrszonda a Hold felszínébe csapódott.

A 2023-as kudarcot követően

a Roszkoszmosz vezetője hangsúlyozta, hogy a Hold kutatása Oroszország nemzeti érdeke.

Kiemelte továbbá, hogy komoly verseny folyik az égitest természeti erőforrásainak kiaknázásáért.

A Szovjetunió a hatvanas években még az űrkutatás éllovasának számított. Ők juttatták fel az első műholdat és az első embert is a világűrbe. Oroszország űrprogramja azonban a Szovjetunió szétesése óta fokozatosan veszített a lendületéből. Mára az ország technológiai fejlettségben egyre messzebbre kerül az Egyesült Államoktól, és Kína erősödésével a távol-keleti hatalom is maga mögött hagyja lassan.

Az orosz bejelentésekkel párhuzamosan a NASA Artemis-2 küldetésének négy űrhajósa ezen a héten, több mint ötven év elteltével, először kerülte meg a Holdat. A tegnapi nap folyamán a misszió tagjai mintegy 406 ezer kilométerre távolodtak el a Földttől, amivel a küldetés legénysége minden korábbinál messzebbre jutott a bolygótól.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio