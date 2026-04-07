Készülnek a legrosszabbra? Rohamtempóban kezdi felhalmozni a ballisztikus rakéták elleni védelmet Izrael

A védelmi beszerzésekért felelős miniszteri bizottság jóváhagyása nyomán 2026. április 6-án jelentette be az izraeli védelmi tárca, hogy újabb lépést tesz az Arrow elfogórakéták gyártásának felgyorsítására. A programot az Israel Aerospace Industries (IAI) vállalat valósítja meg. A szerződést Jiszráel Kac védelmi miniszter és Amir Baram vezérőrnagy, a minisztérium főigazgatója készítette elő, az aláírására pedig a közeljövőben kerül sor.

A döntés célja kettős. Egyrészt érdemben növelni kívánják a gyártási ütemet, másrészt bővíteni szeretnék a rendelkezésre álló elfogórakéta-készleteket.

A minisztérium közleménye szerint az intézkedés a folyamatosan változó biztonsági helyzethez való alkalmazkodást szolgálja. Az izraeli védelmi ipar a tárca utasítására már korábban megkezdte a termelés felfuttatását. A bizottság mostani jóváhagyása mindezeken felül további kapacitásbővítést tesz lehetővé.

Az Arrow rendszer Izrael többrétegű rakétavédelmi hálózatának legfelső szintjét alkotja. Míg a rövidebb hatótávolságú légvédelmi eszközök rakéták, drónok és repülőgépek ellen nyújtanak védelmet alacsonyabb magasságban, az Arrow kifejezetten a nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták elfogására szolgál. Ezek a fegyverek rendkívül nagy sebességgel és meredek röppályán közelítenek, ezért elfogásuk speciális képességeket igényel.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a rendszer a légkörön kívül, illetve a legfelső légköri rétegekben is képes a célpontok megsemmisítésére. Ez olyan stratégiai szintű rakétavédelmi képességet biztosít, amely messze túlmutat a hagyományos, harcászati szintű csapat- vagy objektumvédelmi feladatokon.

A bejelentés stratégiai jelentősége abban áll, hogy a rakétavédelem hatékonyságát ma már nem kizárólag a technológiai fejlettség határozza meg. Egyre fontosabbá válik az ipari gyártókapacitás fenntarthatósága és a fegyverkészletek nagysága is. Izrael ezzel a lépéssel éppen ezt a felismerést ülteti át a gyakorlatba.

