Kiderült, mivel lőtték le az amerikai vadászgépet – Bejelentést tett Trump elnök, ezt a fegyvertípust használta Irán

Irán egy vállról indítható légvédelmi rakétavetővel lőtte le azt az F-15E vadászbombázót, amely a múlt héten zuhant le az ország területén – idézi Donald Trump amerikai elnököt a CNN.

Ez egy vállról indítható, hőkövető rakéta volt. Szerencséjük volt, kilőtték és beszívta a hajtómű”

– állítja Donald Trump az incidens hátteréről.

Az elnök nem nevezte meg a rakétaindító pontos típusát, a CNN arról spekulál, hogy egy szovjet / orosz Igla vagy egy iráni Miszag lehetett az amerikai vadászgép veszte.

Az iráni légvédelem a múlt héten lőtte le az amerikai légierő F-15-ösét, a pilóták megmentésére indított mentőakció során elvesztett az USA egy A-10-es csatarepülőgépet, két MC-130J szállítógépet és egy katonai helikoptert is. Egyelőre nem világos, ezekkel a gépekkel pontosan mi végzett.

