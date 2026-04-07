Kiderült, mivel lőtték le az amerikai vadászgépet – Bejelentést tett Trump elnök, ezt a fegyvertípust használta Irán
Irán egy vállról indítható légvédelmi rakétavetővel lőtte le azt az F-15E vadászbombázót, amely a múlt héten zuhant le az ország területén – idézi Donald Trump amerikai elnököt a CNN.

Ez egy vállról indítható, hőkövető rakéta volt. Szerencséjük volt, kilőtték és beszívta a hajtómű”

– állítja Donald Trump az incidens hátteréről.

Az elnök nem nevezte meg a rakétaindító pontos típusát, a CNN arról spekulál, hogy egy szovjet / orosz Igla vagy egy iráni Miszag lehetett az amerikai vadászgép veszte.

Az iráni légvédelem a múlt héten lőtte le az amerikai légierő F-15-ösét, a pilóták megmentésére indított mentőakció során elvesztett az USA egy A-10-es csatarepülőgépet, két MC-130J szállítógépet és egy katonai helikoptert is. Egyelőre nem világos, ezekkel a gépekkel pontosan mi végzett.

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

