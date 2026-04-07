Kíméletlen bejelentés Donald Trumptól: ma este valószínűleg egy egész civilizáció el fog pusztulni

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: most jön el a világ egyik legfontosabb pillanata, ma este lehet, hogy az iráni civilizáció teljesen el fog pusztulni.

Egy egész civilizáció meg fog halni ma este, soha nem fogják visszahozni. Nem akarom, hogy ez történjen, de valószínűleg meg fog történni”

– kezdi írását Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán.

Azzal folytatja, hogy szerinte már sikerült „teljes és totális rezsimváltást” végrehajtani Iránban, az országot pedig „más, okosabb, kevésbé radikalizált” elmék irányítják, így lehet, hogy nem várt fordulat történik majd.

Lehet, hogy valami forradalmian csodálatos dolog történik majd, KI TUDJA?”

– írja Trump.

Ma este kiderül, ez lesz az egyik legfontosabb pillanat a világ komplex és hosszú történelmében. 47 évnyi zsarolás, korrupció és halál ér véget. Isten áldja meg az iráni népet!”

– írja az Egyesült Államok elnöke.

Trump korábban is beszélt arról, hogy ha ma nem sikerül megállapodni Iránnal a háború lezárásáról, de eddig civilizációs szintű pusztulással nem fenyegetőzött. Nem világos, az elnök milyen fegyverek alkalmazásával akarja ezt elérni.

