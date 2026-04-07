Kimondta a milliárdos a fájdalmas igazságot: a háttérben trükköznek a nagy olajcégek, a fogyasztók pedig a benzinkutakon fizethetik meg az árát
Kimondta a milliárdos a fájdalmas igazságot: a háttérben trükköznek a nagy olajcégek, a fogyasztók pedig a benzinkutakon fizethetik meg az árát

Nigéria márciusban megduplázta a Dangote olajfinomítónak szállított nyersolaj mennyiségét, írja a Bloomberg; erre azért volt szükség, mert az iráni háború megzavarta a közel-keleti szállítási útvonalakat, az ország pedig igyekszik biztosítani a belföldi üzemanyag-ellátást. De még ez is messze elmarad attól a szállítási mennyiségtől, amelyre a finomítónak a teljes kapacitású működéshez szüksége lenne. A finomító vezetője jelezte, hogy a Nigériában működő nemzetközi olajcégek nem növelték a volumeneket, ezek a vállalatok inkább közvetítőknek adják el a nyersolajat, a finomító pedig végül felárral kénytelen visszavásárolni azt.

Afrika legnagyobb olajfinomítóját üzemeltető Aliko Dangote a hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az állami Nigerian National Petroleum (NNPC) márciusban összesen tíz szállítmányt juttatott el a létesítménybe. "A múlt hónapban hat szállítmányt kaptunk nairáért, négyet pedig dollárért" - részletezte a milliárdos.

A megnövekedett forgalom előzménye egy 2024 októberében kötött megállapodás az NNPC és a Dangote között, ennek értelmében az állami energetikai vállalat nairában elszámolt nyersolajjal látja el a finomítót. Azóta havi átlagban öt szállítmány érkezett. Ez a mennyiség duplázódott meg márciusban, ami közvetlenül az Irán elleni amerikai-izraeli támadás okozta ellátási zavarokkal hozható összefüggésbe.

A tíz szállítmány azonban még mindig messze elmarad attól a tizenkilenctől, amelyre a finomítónak a teljes kapacitású működéshez szüksége lenne. A hiányt a vállalat amerikai és más afrikai országokból származó importból pótolja. Dangote jelezte, hogy bár az NNPC szállításai javultak, a Nigériában működő nemzetközi olajcégek nem növelték a volumeneket.

Ezek a vállalatok inkább közvetítőknek adják el a nyersolajat, a finomító pedig végül felárral kénytelen visszavásárolni azt.

Minél többet fizetünk, annál drágábbak lesznek az üzemanyagok, mivel a többletköltségeket tovább kell hárítanunk a fogyasztókra

- fogalmazott Dangote.

A Perzsa-öbölben zajló konfliktus következtében számos afrikai ország a Dangote finomítóra támaszkodik az üzemanyag-ellátás biztosításában. Márciusban a létesítmény mintegy tizenhét szállítmányt exportált más afrikai államokba. Emellett polipropilént is értékesítenek, amely iránt a közel-keleti helyzet miatt kialakult kínálati hiány következtében szintén jelentősen megnőtt a kereslet.

Címlapkép forrása: Tom Saater/Bloomberg via Getty Images

