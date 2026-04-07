Kimondták az iráni háborúról, amit senki nem akart hallani: ha most nem állítjuk le, készülhetünk a legrosszabbra

Katar kedden arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti helyzet az ellenőrizhetetlenné válás küszöbén áll.

Mádzsid al-Anszári, a katari külügyminisztérium szóvivője a CNN-nek adott nyilatkozatában elmondta:

Minden érintett felet arra sürgetünk, hogy találjon megoldást a háborúra, mielőtt ellenőrizhetetlenné válik.

Donald Trump amerikai elnök keddi Truth Social-üzenetében úgy fogalmazott, hogy "egy egész civilizáció pusztul el ma éjjel", amennyiben Irán nem köt megállapodást. Az elnök a Hormuzi-szoros megnyitását is követelte a kedd esti, amerikai keleti parti idő szerinti 20 órás (magyar idő szerint szerda éjjel 2 órás) határidőig.

A katari külügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy az Iránnal kötendő bármilyen megegyezésnek a térség összes szereplőjének egyetértésével kell megszületnie. A folyamatból egyetlen regionális partnert sem szabad kizárni. Katar egy olyan új regionális biztonsági keretrendszer létrehozását szorgalmazza, amely a nemzetközi jogot tiszteletben tartó garanciákat is magában foglal.

Al-Anszári ugyanakkor tisztázta, hogy Katar jelenleg nem vesz részt közvetítőként az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokban.

A Hormuzi-szorossal kapcsolatban a szóvivő leszögezte, hogy az nem tartozik egyetlen ország területi fennhatósága alá sem. Ebből kifolyólag egyetlen állam sem sajátíthatja ki a tengerszoros használatát.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szintén kedden azt mondta, ma még lesznek további hírek azzal kapcsolatban, hogy Irán hajlandó-e leülni a tárgyalóasztalhoz.

