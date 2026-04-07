Kiszivárgott: gigantikus olajüzletet köthet Magyarország Amerikával

Félmillió tonna kőolajról születhet megállapodás
JD Vance amerikai alelnök keddi budapesti látogatása során
Magyarország megállapodást köthet az Egyesült Államokkal félmillió tonna kőolaj megvásárlásáról; az üzlet értéke hozzávetőleg 500 millió dollár lehet.
Az értesülések szerint a szerződést a Mol írja alá, a további részleteket JD Vance és Orbán Viktor miniszterelnök közös sajtótájékoztatóján jelenthetik majd be az ügyet ismerő forrás szerint.
A jelenlegi olajvásárlás egy szélesebb körű energetikai együttműködés része; Orbán Viktor még tavaly novemberben, a Fehér Házban tett látogatása során állapodott meg
- egy ötéves, 400 millió köbméteres cseppfolyósítottföldgáz-vásárlási (LNG) szerződésről.
- Ekkor egyeztek meg a paksi atomerőmű számára szükséges nukleáris fűtőelemek beszerzéséről is a Westinghouse vállalattól, 114 millió dollár értékben.
- Washington cserébe mentességet biztosított Magyarország számára az orosz olajvásárlásokat érintő szankciók alól.
- A felek emellett egy szándéknyilatkozatot is aláírtak akár tíz kis moduláris reaktor (SMR) megvásárlásáról. Ennek az üzletnek az értéke elérheti a 20 milliárd dollárt is.
Az Egyesült Államok a Mol egy másik stratégiai ügyletében is kulcsszerepet játszik: a magyar olajipari vállalat a Gazprom Nyeft többségi részesedését kívánja megvásárolni a szankciókkal sújtott szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban. Washington a múlt hónapban május 22-ig meghosszabbította a NIS-re vonatkozó szankciós mentességet, erre azért volt szükség, hogy a Mol sikeresen lezárhassa a tranzakciót.
Kontextusba helyezve
Magyarország éves kőolaj-felhasználása körülbelül 7-8 millió tonna, ennek jelenleg a 15-17%-át fedezi a hazai kitermelés.
Az amerikai ügylet tehát a hazai olajfelhasználásnak kb. a 6,7 százalékát jelentheti.
A legfrissebb adatok alapján egyébként az importált kőolaj 93%-a most Oroszországból származik, így a teljes felhasználás több mint 70%-a továbbra is orosz eredetű – ez egyben azt is jelenti, hogy Magyarország az uniós tagállamok közül a legnagyobb orosz olajimportőr.
Pont jókor
Az amerikai kőolajügyletnél muszáj megemlíteni a Barátság vezeték és az Adria-vezeték körül zajló politikai és ellátásbiztonsági vitát. Miközben a Barátság továbbra is a hazai import gerince (már amikor működik), az ukrajnai háború és az EU-s szankciós, leválási politika erős bizonytalanságot jelentenek a keleti útvonal fenntarthatóságával kapcsolatban. Ezzel párhuzamosan az Adria-vezeték kapacitás- és árazási viták kereszttüzében van már egy ideje, ami megkérdőjelezi az alternatív útvonal használhatóságát.
Az amerikai import tehát
egy diverzifikációs beszerzési opció lehet, de önmagában nem biztos, hogy meg tud megvalósulni, hiszen optimálisan a horvát olajterminálon keresztül lehetne Magyarországra importálni ezeket a mennyiségeket is.
Címlapkép forrása: Shutterstock
