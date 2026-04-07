  • Megjelenítés
Kiszivárgott: gigantikus olajüzletet köthet Magyarország Amerikával
Globál

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Magyarország félmillió tonna kőolaj vásárlásáról köthet megállapodást az Egyesült Államokkal JD Vance alelnök keddi, budapesti látogatása alkalmából, az ügylet értéke mintegy 500 millió dollár lehet - írja a Bloomberg egy, a neve elhallgatását kérő forrásra támaszkodva. Az amerikai ügylet a hazai olajfelhasználásnak kb. a 6,7 százalékát jelentheti.

Félmillió tonna kőolajról születhet megállapodás

JD Vance amerikai alelnök keddi budapesti látogatása során

Magyarország megállapodást köthet az Egyesült Államokkal félmillió tonna kőolaj megvásárlásáról; az üzlet értéke hozzávetőleg 500 millió dollár lehet.

Az értesülések szerint a szerződést a Mol írja alá, a további részleteket JD Vance és Orbán Viktor miniszterelnök közös sajtótájékoztatóján jelenthetik majd be az ügyet ismerő forrás szerint.

A jelenlegi olajvásárlás egy szélesebb körű energetikai együttműködés része; Orbán Viktor még tavaly novemberben, a Fehér Házban tett látogatása során állapodott meg

  • egy ötéves, 400 millió köbméteres cseppfolyósítottföldgáz-vásárlási (LNG) szerződésről.
  • Ekkor egyeztek meg a paksi atomerőmű számára szükséges nukleáris fűtőelemek beszerzéséről is a Westinghouse vállalattól, 114 millió dollár értékben.
  • Washington cserébe mentességet biztosított Magyarország számára az orosz olajvásárlásokat érintő szankciók alól.
  • A felek emellett egy szándéknyilatkozatot is aláírtak akár tíz kis moduláris reaktor (SMR) megvásárlásáról. Ennek az üzletnek az értéke elérheti a 20 milliárd dollárt is.

Az Egyesült Államok a Mol egy másik stratégiai ügyletében is kulcsszerepet játszik: a magyar olajipari vállalat a Gazprom Nyeft többségi részesedését kívánja megvásárolni a szankciókkal sújtott szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban. Washington a múlt hónapban május 22-ig meghosszabbította a NIS-re vonatkozó szankciós mentességet, erre azért volt szükség, hogy a Mol sikeresen lezárhassa a tranzakciót.

Kontextusba helyezve

Magyarország éves kőolaj-felhasználása körülbelül 7-8 millió tonna, ennek jelenleg a 15-17%-át fedezi a hazai kitermelés.

Az amerikai ügylet tehát a hazai olajfelhasználásnak kb. a 6,7 százalékát jelentheti.

A legfrissebb adatok alapján egyébként az importált kőolaj 93%-a most Oroszországból származik, így a teljes felhasználás több mint 70%-a továbbra is orosz eredetű – ez egyben azt is jelenti, hogy Magyarország az uniós tagállamok közül a legnagyobb orosz olajimportőr. 

Pont jókor

Az amerikai kőolajügyletnél muszáj megemlíteni a Barátság vezeték és az Adria-vezeték körül zajló politikai és ellátásbiztonsági vitát. Miközben a Barátság továbbra is a hazai import gerince (már amikor működik), az ukrajnai háború és az EU-s szankciós, leválási politika erős bizonytalanságot jelentenek a keleti útvonal fenntarthatóságával kapcsolatban. Ezzel párhuzamosan az Adria-vezeték kapacitás- és árazási viták kereszttüzében van már egy ideje, ami megkérdőjelezi az alternatív útvonal használhatóságát.

Az amerikai import tehát

een diverzifikációs beszerzési opció lehet, de önmagában nem biztos, hogy meg tud megvalósulni, hiszen optimálisan a horvát olajterminálon keresztül lehetne Magyarországra importálni ezeket a mennyiségeket is.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

PR cikk

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

