Közeleg a teljes megsemmisülés: Irán segítségért könyörög - Olyan országokhoz fordultak, melyeket nemrég még ők bombáztak
Irán kuvaiti nagykövete kedden arra szólította fel az Öböl menti államokat, hogy tegyenek meg mindent egy közelgő "tragédia" elhárítása érdekében - gyakoroljanak nyomást Donald Trump elnökre diplomáciai eszközökkel, mielőtt Amerika elkezdi szétbombázni Irán polgári infrastruktúráját, írta meg az AFP.

Trump korábban közölte, hogy amennyiben Irán éjfélig nem biztosítja a szabad hajózást a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorosban,

az Egyesült Államok végrehajtja az ország kritikus infrastruktúrájának - saját szavai szerint - "teljes lerombolását".

Mohammad Tutundzsi nagykövet az AFP hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, Irán a közel-kelet olajmonarchiáihoz fordult, remélve, hogy diplomáciai és politikai eszközökkel le tudják beszélni Trumpot a támadásról.

Reméljük, hogy a térség országai minden diplomáciai és politikai eszközüket bevetik egy ilyen tragédia megelőzése érdekében."

A több mint egy hónapja tartó háború során Irán drón- és rakétatámadásokkal támadta azokat az országokat, melyektől most segítséget kértek. Repülőtereket, jelentős olaj- és gázipari infrastruktúrákat, valamint kikötőket, szállodákat és lakóövezeteket is támadtak.

Tutundzsi a történtek ellenére azt hangsúlyozta, hogy Irán "nem kívánja fokozni a feszültséget a térségben".

Hozzátette, hogy országa folyamatosan a helyzet enyhítésére törekszik, és jóhiszeműen támogatja más államok közvetítői erőfeszítéseit.

A nagykövet ugyanakkor megfenyegette az olajmonarchiákat:

ha az Egyesült Államok csapást mér a létfontosságú létesítményekre, az a térség energiaexportjának "teljes és végleges leállásához" vezet.

Azt nem konkretizálta, hogy Irán milyen módon akarja véglegesen leállítani a térség energiaexportját, de vélhetően a Közel-Kelet olajállamainak további támadására utalt.

