Közeleg a teljes megsemmisülés: Irán segítségért könyörög - Olyan országokhoz fordultak, melyeket nemrég még ők bombáztak

Trump korábban közölte, hogy amennyiben Irán éjfélig nem biztosítja a szabad hajózást a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorosban,
az Egyesült Államok végrehajtja az ország kritikus infrastruktúrájának - saját szavai szerint - "teljes lerombolását".
Mohammad Tutundzsi nagykövet az AFP hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, Irán a közel-kelet olajmonarchiáihoz fordult, remélve, hogy diplomáciai és politikai eszközökkel le tudják beszélni Trumpot a támadásról.
Reméljük, hogy a térség országai minden diplomáciai és politikai eszközüket bevetik egy ilyen tragédia megelőzése érdekében."
A több mint egy hónapja tartó háború során Irán drón- és rakétatámadásokkal támadta azokat az országokat, melyektől most segítséget kértek. Repülőtereket, jelentős olaj- és gázipari infrastruktúrákat, valamint kikötőket, szállodákat és lakóövezeteket is támadtak.
Tutundzsi a történtek ellenére azt hangsúlyozta, hogy Irán "nem kívánja fokozni a feszültséget a térségben".
Hozzátette, hogy országa folyamatosan a helyzet enyhítésére törekszik, és jóhiszeműen támogatja más államok közvetítői erőfeszítéseit.
A nagykövet ugyanakkor megfenyegette az olajmonarchiákat:
ha az Egyesült Államok csapást mér a létfontosságú létesítményekre, az a térség energiaexportjának "teljes és végleges leállásához" vezet.
Azt nem konkretizálta, hogy Irán milyen módon akarja véglegesen leállítani a térség energiaexportját, de vélhetően a Közel-Kelet olajállamainak további támadására utalt.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
Hiába próbálta titkolni Oroszország, kiderült az igazság az Ukrajnában harcoló zsoldosokról
Egy afrikai ország tett beismerést elesett állampolgárai kapcsán.
Megtörtént az OTP-nél, amire sokan vártak!
Mutatjuk a kapaszkodókat!
Az európai bioipar üzeni: jó lenne, de még radikálisabb lépésekre várnak Brüsszeltől
Túl sok az „időpazarlás”, pedig minden megvan az uniós versenyképesség felépítéséhez.
Megkongatták a vészharangot: ismét a szakadék szélére sodródott az európai gazdaság az energiaválság miatt
Mélyrepülésbe kezdtek a mutatók.
Megindult a roham az üzemanyagért: kiszáradt minden ötödik benzinkút az európai nagyhatalomban
Gyorsan romlik a helyzet.
Bejelentést tett Irán elnöke: masszív mozgódítás készül, 14 millió ember mehet háborúba
Nagy vállalásról beszél a vezető.
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.