Levonták az orosz-ukrán háború kíméletlen tanulságát: teljesen új szintre emeli a drónháborút a távoli kontinens hadserege

Az ausztrál védelmi minisztérium 2026. március 27-én jelentette be, hogy a hadsereg bővíti a drónokkal kapcsolatos kiképzési kapacitásait. A "Modify and Operate Attack Drones (FPV)" elnevezésű tanfolyam célja a katonák átfogó felkészítése. Nem csupán az FPV-drónok kezelését kell elsajátítaniuk, hanem azok összeszerelését, módosítását és csapásmérő eszközként történő alkalmazását is valós harctéri körülmények között.

A kiképzés a Victoria államban található Puckapunyal katonai gyakorlótéren zajlik. A katonák tagolt terepen, rejtett állásokból, FPV-szemüvegen keresztül kutatnak célpontok után, emellett gyakorolják a csapásmérést az ellenséges élőerő és haditechnikai eszközök ellen. Bár a harci tölteteket csak szimulálják, a gyakorlatok célja egyértelműen a drónokkal támogatott harc tempójának és taktikai logikájának elsajátítása.

A Szárazföldi Harcászati Iskola (Land Combat College) tájékoztatása szerint az FPV-tanfolyam egy szélesebb, kis méretű pilóta nélküli légi rendszerekre épülő kiképzési rendszer része. A korábban bevezetett "Employ Multi-Role Drones" kurzus drónok felderítési célú használatára, valamint lőszerek és egyéb hasznos terhek szállítására készíti fel a hallgatókat. Az újabb FPV-képzés erre építve juttatja el a katonákat arra a szintre, ahol önállóan képesek támadó drónokat előállítani, adaptálni és bevetni a célpontok ellen.

A két tanfolyam együttesen olyan kezelők kinevelését szolgálja, akik a megfigyelési feladatok és a közvetlen csapásmérés terén egyaránt jártasak.

Ez a lépés jól tükrözi az ausztrál hadsereg stratégiai törekvéseit. Céljuk, hogy az utóbbi évek fegyveres konfliktusaiból – különösen az orosz–ukrán háborúból – leszűrt tapasztalatokat rendszerszinten integrálják a szárazföldi erők felkészítésébe.

