Levonták az orosz-ukrán háború kíméletlen tanulságát: teljesen új szintre emeli a drónháborút a távoli kontinens hadserege
Az ausztrál szárazföldi haderő új kiképzési programot indított a belső nézetes (FPV) támadó drónok építésének, módosításának és harctéri alkalmazásának oktatására. A lépés válasz a kis méretű, pilóta nélküli rendszerek egyre meghatározóbb szerepére a modern hadviselésben - jelentette az Army Recognition.

Az ausztrál védelmi minisztérium 2026. március 27-én jelentette be, hogy a hadsereg bővíti a drónokkal kapcsolatos kiképzési kapacitásait. A "Modify and Operate Attack Drones (FPV)" elnevezésű tanfolyam célja a katonák átfogó felkészítése. Nem csupán az FPV-drónok kezelését kell elsajátítaniuk, hanem azok összeszerelését, módosítását és csapásmérő eszközként történő alkalmazását is valós harctéri körülmények között.

A kiképzés a Victoria államban található Puckapunyal katonai gyakorlótéren zajlik. A katonák tagolt terepen, rejtett állásokból, FPV-szemüvegen keresztül kutatnak célpontok után, emellett gyakorolják a csapásmérést az ellenséges élőerő és haditechnikai eszközök ellen. Bár a harci tölteteket csak szimulálják, a gyakorlatok célja egyértelműen a drónokkal támogatott harc tempójának és taktikai logikájának elsajátítása.

A Szárazföldi Harcászati Iskola (Land Combat College) tájékoztatása szerint az FPV-tanfolyam egy szélesebb, kis méretű pilóta nélküli légi rendszerekre épülő kiképzési rendszer része. A korábban bevezetett "Employ Multi-Role Drones" kurzus drónok felderítési célú használatára, valamint lőszerek és egyéb hasznos terhek szállítására készíti fel a hallgatókat. Az újabb FPV-képzés erre építve juttatja el a katonákat arra a szintre, ahol önállóan képesek támadó drónokat előállítani, adaptálni és bevetni a célpontok ellen.

A két tanfolyam együttesen olyan kezelők kinevelését szolgálja, akik a megfigyelési feladatok és a közvetlen csapásmérés terén egyaránt jártasak.

Ez a lépés jól tükrözi az ausztrál hadsereg stratégiai törekvéseit. Céljuk, hogy az utóbbi évek fegyveres konfliktusaiból – különösen az orosz–ukrán háborúból – leszűrt tapasztalatokat rendszerszinten integrálják a szárazföldi erők felkészítésébe.

PR cikk

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

