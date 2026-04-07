Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, Trump civilizációs pusztítással fenyeget - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Megerősítették: felpörögtek a tárgyalások az utolsó pillanatban – Néhány órán belül eldől Irán sorsa
Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások elősegítésére irányuló erőfeszítések továbbra is folynak – közölte kedden a Reuters hírügynökséggel a tárgyalásokról tájékoztatott két pakisztáni forrás.
Megindult Amerika megtorlása: szinten lépett a háború
Iráni és más, közel-keleti források arról kezdtek el beszámolni, hogy Izrael és az Egyesült Államok elkezdte szétbombázni a mai nap folyamán Irán autópálya- és vasúthálózatát.
Kíméletlen bejelentés Donald Trumptól: ma este valószínűleg egy egész civilizáció el fog pusztulni
Donald Trump amerikai elnök bejelentette: most jön el a világ egyik legfontosabb pillanata, ma este lehet, hogy az iráni civilizáció teljesen el fog pusztulni.
Riasztást adott ki az amerikai hírszerzés: váratlan technológia miatt kerültek célkeresztbe a katonáik a Közel-Keleten
Amerikai védelmi hírszerzési források szerint Irán egy kínai cég mesterséges intelligenciával feljavított műholdfelvételeit használja a közel-keleti amerikai katonai létesítmények elleni csapásmérések pontosítására. A fejlemény alapjaiban változtathatja meg a térség erőegyensúlyát - közölte az Army Recognition.
Harg-szigetet bombázta Amerika
Az iráni olajexport szempontjából kulcsfontosságú Harg-szigetet légitámadás érte ma dél körül, egyelőre nem világos, mekkora a kár.
Az izraeli légierő szétbombázott emelett egy vasúti hidat is Kasán térségében és Teheránt is támadás érte.
Iránban felfüggesztették a vasúti forgalmat
Iránban legalább részlegesen felfüggesztették a személyszállító vonatok közlekedését, mivel ma reggel Izrael figyelmeztette az ország lakosságát arra, hogy támadást fognak indítani a vasúti infrastruktúra ellen.
Egyes lapok részleges, mások teljes felfüggesztésről írnak.
Támadás ért egy hajót Irán mellett
A brit hajózási szervezet jelentése szerint támadás ért egy kontérhajót Irán mellett, a legénység biztonságban van, környezeti kár nem keletkezett.
Egyelőre nem tudni, milyen hajót, mi támadott meg pontosan.
(Al-Dzsazíra nyomán)
Izraelben sokan megsérültek
133 ember megsérült 24 órán belül Izraelben, egyetlen sérült állapota súlyos - közölte az izraeli egészsésügügyi minisztérium bejelentése alapján az Al-Dzsazíra.
Tűzharc történt Isztambulban az izraeli konzulátus mellett
Több közel-keleti hírportál is beszámol arról, hogy tűzharc tört ki Isztambul izraeli konzulátusa körül - egyelőre nem világos, pontosan mi történt.
Három ember meghalt.
Közeleg a teljes megsemmisülés: Irán segítségért könyörög - Olyan országokhoz fordultak, melyeket nemrég még ők bombáztak
Irán kuvaiti nagykövete kedden arra szólította fel az Öböl menti államokat, hogy tegyenek meg mindent egy közelgő "tragédia" elhárítása érdekében - gyakoroljanak nyomást Donald Trump elnökre diplomáciai eszközökkel, mielőtt Amerika elkezdi szétbombázni Irán polgári infrastruktúráját, írta meg az AFP.
Megkongatták a vészharangot: ismét a szakadék szélére sodródott az európai gazdaság az energiaválság miatt
A februári gyorsulás után márciusban kilenchavi mélypontra lassult az euróövezet gazdasági aktivitása - derül ki a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet és a Hamburg Commercial Bank AG közös beszerzésimenedzser-indexének (BMI) kedden közzétett végleges számaiból.
Bejelentést tett Irán elnöke: masszív mozgódítás készül, 14 millió ember mehet háborúba
14 millió iráni áll készen arra, hogy feláldozza életét Irán védelmében – jelentette be Irán elnöke, Maszoúd Peszeskján elnök X-oldalán.
Most is Teheránt bombázza Amerika
Vadászgépek dolgoznak az iráni főváros légterében, robbanások rázták meg a települést. Helyiek Tomahawk-rakétákat videóztak a város fölött. Teherán ma délelőtt is intenzív támadás alatt áll.
(Al-Dzsazíra, Iran International)
Videó jött az Irán elleni csapásokról
Az izraeli légierő friss felvételeket közölt iráni légvédelmi eszközök elleni csapásokról, Jeruzsálem saját jelentése szerint 130 légvédelmi rendszert likvidált a háború kezdete óta.
תיעודים מיוחדים מעין הטיל: כך חיל האוויר תוקף מערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראניצה"ל ממשיך במאמץ השיטתי להעמקת הפגיעה במערכי האש ומערכות ההגנה האוויריות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן.בתקיפות מדויקות שבוצעו בהכוונת למד"ן, הושמדו יותר מ-130 מערכות הגנה אוויריות של… pic.twitter.com/4CqrTd4Teh https://t.co/4CqrTd4Teh— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 7, 2026
A legfelsőbb szintről jött figyelmeztetés: fel kell készülnünk a "fekete áprilisra"
A világ energiapiaca példátlan válsággal néz szembe, amely egyszerre érinti az olaj-, a földgáz- és az élelmiszerpiacokat – figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) főigazgatója egy friss interjúban. A szakember szerint a jelenlegi helyzet súlyosabb, mint a korábbi nagy energiaválságok együttvéve, és a kilábalás kulcsa egyetlen kritikus geopolitikai pont, a Hormuzi-szoros újranyitása lehet.
Kiderült, mivel lőtték le az amerikai vadászgépet – Bejelentést tett Trump elnök, ezt a fegyvertípust használta Irán
Irán egy vállról indítható légvédelmi rakétavetővel lőtte le azt az F-15E vadászbombázót, amely a múlt héten zuhant le az ország területén – idézi Donald Trump amerikai elnököt a CNN.
Kimondta a milliárdos a fájdalmas igazságot: a háttérben trükköznek a nagy olajcégek, a fogyasztók pedig a benzinkutakon fizethetik meg az árát
Nigéria márciusban megduplázta a Dangote olajfinomítónak szállított nyersolaj mennyiségét, írja a Bloomberg; erre azért volt szükség, mert az iráni háború megzavarta a közel-keleti szállítási útvonalakat, az ország pedig igyekszik biztosítani a belföldi üzemanyag-ellátást. De még ez is messze elmarad attól a szállítási mennyiségtől, amelyre a finomítónak a teljes kapacitású működéshez szüksége lenne. A finomító vezetője jelezte, hogy a Nigériában működő nemzetközi olajcégek nem növelték a volumeneket, ezek a vállalatok inkább közvetítőknek adják el a nyersolajat, a finomító pedig végül felárral kénytelen visszavásárolni azt.
Félelmetes taktika rajzolódott ki: kiderült a sötét titok az amerikai bázisokat érő támadások mögött
Az ukrán katonai hírszerzés részletes jelentést tett közzé Oroszország és Irán együttműködéséről: azt állítják, Oroszország műholdas felderítéssel és kibertámogatással segíti Iránt az amerikai és közel-keleti célpontok elleni támadásokban- írta a Reuters.
Iráni béketárgyalások: megszólalt a Közel-Kelet legbefolyásosabb szereplője, mi jöhet a háborúban
A puszta tűzszünet helyett egy átfogó regionális biztonsági rendezést sürget az iráni konfliktus lezárására az Egyesült Arab Emírségek – jelentette ki Ánvár Gargas, az emírségi elnök diplomáciai tanácsadója az Euronewsnak adott interjújában. A politikus a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának garantálását is kulcskérdésként jelölte meg.
15-en meghaltak Iránban az éjjel
Legalább 15-en meghaltak éjjel Iránban, Izrael és Amerika közös légitámadásai során, a mentési munkálatok még folyamatban vannak, így az áldozatok száma is növekedhet.
Közben arról is jöttek hírek, hogy Amerika az iraki Hasd es-Sabi támaszpontjait bombázta, a szervezet egyik harcosa életét vesztette.
(Al-Dzsazíra nyomán)
Bejelentette Irán: kritikus ponthoz érkezett a béketárgyalás, nagy bejelentés készül
Szűkszavú, mégis pozitív hangvételű üzenetet tett közzé X-oldalán Irán pakisztáni nagykövete a béketárgyalások alakulását illetően. Az üzenet azért érdekes, mert Pakisztán segít közvetíteni Irán és az USA közt a jelenleg zajló tárgyalásokban.
Pattanásig feszülnek az idegek a háború miatt, tovább emelkedik az olaj
Tovább emelkedtek az olajárak, miután közeledik a Donald Trump által Iránnak szabott határidő a Hormuzi-szoros megnyitására, Teherán pedig elutasította az amerikai tűzszüneti javaslatot. A közel-keleti feszültség továbbra sem enyhül, a konfliktus egyre súlyosabban érinti a globális kőolajellátást.
Irán vasúthálózatát veheti célba következőnek Izrael
Izrael hadserege figyelmeztette Irán lakosságát: tartsák magukat távol az ország vasúthálózatától, vasúti hídjaitól, mivel ez mostantól fogva "nem biztonságos."
Izrael vélhetően az iráni vasúthálózatot tervezi hamarosan bombázni.
Iránban egyébként több mint egy hónapja nincs internet.
‼️ هشدار فوری به استفادهکنندگان و مسافران قطارها در کشور ایران.⭕️ شهروندان گرامی، به منظور امنیت شما، خواهشمندیم از این لحظه تا ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران، از استفاده و سفر با قطار در سراسر ایران خودداری نمایید.⭕️ حضور شما در قطارها و در مجاورت خطوط راهآهن جانتان را به خطر می… pic.twitter.com/Fm3BAAEFra https://t.co/Fm3BAAEFra— ارتش دفاعی اسرائیل IDF Farsi (@IDFFarsi) April 7, 2026
Szaúd-Arábiát támadta Irán
Al-Dzsubail térségét érte iráni dróncsapás, a városban számos üzemanyag-előállítással foglalkozó iparkomplexum működik. A pontos kár mértéke egyelőre nem világos.
NEW Reports indicate Al Jubail Industrial City in Saudi Arabia is on fire following Iranian strikes. pic.twitter.com/c6KbzFmh3z https://t.co/c6KbzFmh3z— Open Source Intel (@Osint613) April 6, 2026
Robbanások Jazd, Teherán térségében
Az izraeli és amerikai légierő tevékenysége folyamatos Iránban: Teherán, Jazd térségéből jelentett robbanásokat a helyi média. Egyelőre nem tudni még, pontosan mit támadtak.
(Iran International)
Sikerrel zárult a tárgyalás Iránnal, egy ország hajói már átkelhetnek a Hormuzi-szorosan
Malajzia sikeresen átjuttatott egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szoroson, miután magas szintű diplomáciai egyeztetéseket folytatott Iránnal – közölte kedden a malajziai külügyminisztérium.
Visszadobták Amerika békeajánlatát: kiderült, mit akar elérni Teherán - Minden megváltozhat a Hormuzi-szorosnál
Irán visszadobta az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, mert úgy látják, olyan, átfogó békemegállapodásra van szükség, amely az egész Közel-Keletre kiterjed és biztonsági garanciákat tartalmaz – írja friss elemzésében Mohamed Vall, az Al-Dzsazíra teheráni tudósítsója.
Elkezdenek átmenni a Hormuzi-szoroson Malajzia tankerei
Malajzia külügyminisztériuma közölte ma reggel: tárgyalnak Iránnal a Hormuzi-szoros megnyitásáról maláj hajók számára, egy tankert át fog engedni a következő napokban Teherán abból a hét hajóból, amely az öbölben rekedt.
(Sky)
Titkos dokumentum buktatta le Iránt: válságos állapotban az új vezér, a háttérben már átvették a hatalmat
Az Egyesült Államok és Izrael hírszerzési szervei arról szereztek információkat, hogy Irán új vezére, Modzstaba Hámenei súlyos sérült, eszméletlen és állandó egészségügyi ellátásra szorul, jelenleg Kom városában tartózkodik. Súlyos állapota miatt jelenleg képtelen az ország irányítására - írta meg a The Times.
Élőláncot akarnak alkotni az irániak az erőművek körül
Nagyon úgy néz ki, hogy megállapodás nélkül zárul a tárgyalás a mai határidő lejártáig Irán és az USA közt: Alireza Rahími, Irán fiatalokért és sportért felelős minisztere
felszólította az iráni fiatalokat, hogy alkossanak élőláncot az ország erőművei körül.
Állítása szerint az élőlánc csupán egyfajta "demonstráció" lenne, mellyel azt jelzik a világnak, hogy az erőművek megtámadása háborús bűncselekmény.
(CNN)
Számokban a háború
Jelentést tett közzé a Középső Parancsnokság (CENTCOM), melyben az iráni háború eddigi eredményeiről írnak.
Az amerikai katonai szervezet beszámol egyebek mellett arról, hogy
- 13 ezer célpontot támadtak meg Iránban,
- több mint 155 hajót süllyesztettek el,
- katonai eszközök széles körét, köztük B-52-es és B-2-es bombázókat, F-35-ös és F-22-es vadászbombázókat, MQ-9 és Lucas drónokat, valamint atomtengeralattjárókat is használtak Irán ellen.
Most kiderül, mennyit húzhat ki a pénztárcánkból a háború – Közeleg az újabb árrobbanás?
Vélhetően elértük az infláció mélypontját, márciusban már gyorsulhatott az áremelkedési ütem – vélik a Portfolio által megkérdezett elemzők. A friss adatokban már benne lehet a közel-keleti háború hatása is, bár az üzemanyagok védett ára egyelőre tompíthatja a folyamatot. Ennek ellenére a szakértők többsége szerint ez a kegyelmi állapot nem tarthat sokáig, az év végére megint akár az 5%-ot is közelítheti az áremelkedési ütem.
Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre
Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.
