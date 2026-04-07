Megerősítették: felpörögtek a tárgyalások az utolsó pillanatban – Néhány órán belül eldől Irán sorsa
Megerősítették: felpörögtek a tárgyalások az utolsó pillanatban – Néhány órán belül eldől Irán sorsa

Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások elősegítésére irányuló erőfeszítések továbbra is folynak – közölte kedden a Reuters hírügynökséggel a tárgyalásokról tájékoztatott két pakisztáni forrás.

Donald Trump amerikai elnök washingtoni idő szerint 20 óráig (magyar idő szerint szerda éjjel 2 óráig) adott időt az iráni rezsimnek arra, hogy megnyissák a Hormuzi-szorost.

Trump legújabb Truth Social-üzenetében már

„egy egész civilizáció” megsemmisülésével fenyegetett, amennyiben Irán nem megy bele a szoros megnyitásába.

Hogy ez pontosan mit jelent, nem közölte.

Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, Trump civilizációs pusztítással fenyeget - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Megindult a flotta és a légierő: példátlan katonai erőt vonultat fel egy európai ország a szövetségesek védelmében

Ez is eljött: "drón-sorozatvetőt" teszteltek a britek

Ugyanakkor Trump alelnöke, J. D. Vance keddi budapesti látogatásán azt mondta, az Egyesült Államok nagyrészt már teljesítette katonai céljait Iránban.

Vance azt is elmondta, a Trump által megadott határidő lejártáig még sok tárgyalás lesz.

Kíméletlen bejelentés Donald Trumptól: ma este valószínűleg egy egész civilizáció el fog pusztulni

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

Holdblog

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Kész, vége: teljesen elfogyott az üzemanyag a reptéren, egyre súlyosabb a helyzet az európai országban
Sikerrel zárult a tárgyalás Iránnal, egy ország hajói már átkelhetnek a Hormuzi-szoroson
Váratlan fordulat a Hormuzi-szorosnál: hiába a megállapodás, megállítottak két hatalmas tankerhajót
