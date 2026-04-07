Megerősítették: felpörögtek a tárgyalások az utolsó pillanatban – Néhány órán belül eldől Irán sorsa

Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások elősegítésére irányuló erőfeszítések továbbra is folynak – közölte kedden a Reuters hírügynökséggel a tárgyalásokról tájékoztatott két pakisztáni forrás.

Donald Trump amerikai elnök washingtoni idő szerint 20 óráig (magyar idő szerint szerda éjjel 2 óráig) adott időt az iráni rezsimnek arra, hogy megnyissák a Hormuzi-szorost.

Trump legújabb Truth Social-üzenetében már

„egy egész civilizáció” megsemmisülésével fenyegetett, amennyiben Irán nem megy bele a szoros megnyitásába.

Hogy ez pontosan mit jelent, nem közölte.

Ugyanakkor Trump alelnöke, J. D. Vance keddi budapesti látogatásán azt mondta, az Egyesült Államok nagyrészt már teljesítette katonai céljait Iránban.

Vance azt is elmondta, a Trump által megadott határidő lejártáig még sok tárgyalás lesz.

