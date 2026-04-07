Megindult a flotta és a légierő: példátlan katonai erőt vonultat fel egy európai ország a szövetségesek védelmében

A hadműveletek kiterjednek Ciprusra, Katarra, az Egyesült Arab Emírségekre és Bahreinre. A misszió fő célja a térségben állomásozó brit erők és katonai eszközök védelme. A folyamatos légi jelenléttel London a saját csapatai védelmét és a szövetségeseknek nyújtott biztonsági garanciákat hangsúlyozza. Emellett demonstrálja azt a képességét is, hogy egyszerre több stratégiai csomópont felett képes fenntartani a légi irányítást.

A műveletekben a Typhoon vadászgépek és a Wildcat helikopterek mellett előretolt bázisokra telepített F-35B Lightning II lopakodó vadászgépek is részt vesznek.

A köteléket drónelhárító egységek, modern radarrendszerek és többrétegű légvédelmi rendszerek egészítik ki. Ezeket az erőket a HMS Dragon romboló, valamint további repülőeszközök támogatják. Ez az összehangolt jelenlét jelentősen javítja a harctéri helyzetkép-alkotást és a célleküzdési képességet. Egyúttal erősíti az integrált lég- és rakétavédelmet a Perzsa-öböl térségében, valamint a Földközi-tenger keleti medencéjében.

