Megindult a lavina: sosem látott kihívással néz szembe Európa legerősebb vezetője – Totális átalakulás jön

Egyértelmű átalakulásban van a német pártrendszer: az 1949 óta folyamatosan létező pártok közül a konzervatív CDU/CSU támogatottsága folyamatosan csökken, a szociáldemokrata SPD-é egyenesen zuhan, a liberális FDP pedig már a létéért küzd. Eközben egyre erősödik a szélsőjobboldali AfD, ez a jelenség pedig soha nem látott kihívás elé állíthatja a német politikát, akár már ebben az évben, amikor két keleti tartományban is választást tartanak, és az AfD nem lesz messze az abszolút többségtől. Eközben Friedrich Merz és kormánya támogatottsága mélypontra került, a kisebbik koalíciós partner, az SPD pedig súlyos válságban van.

Rosszul áll Merzék szénája

A márciusban rendezett két tartományi választás (Baden–Württemberg, Rajna-vidék–Pfalz) és a legfrissebb közvélemény-kutatások is azt mutatják, hogy

a német választók egyre elégedetlenebbek a kormányzó pártok, a konzervatív CDU/CSU-szövetség és különösen a szociáldemokrata SPD munkájával.

Az infratest dimap közvélemény-kutató által a német köztévé számára készített ARD-DeutschlandTrend legutóbbi felmérése azt mutatja, hogy a megkérdezettek mindössze 15 százaléka elégedett Friedrich Merz kormányának munkájával, 84 százalékuk elégedetlenségét fejezte ki. Magáva a kancellár munkájával csak alig többen, 21 százaléknyian elégedettek.

A kutatás szerint a megkérdezettek kétharmada (66%) túl magasnak érzi az adókat és járulékokat, és csak 28 százalékuk tartja megfelelőnek a mértéküket. A fiatalok körében különösen kiugró az adat: a 18-34 évesek 72 százaléka tartja túl magasnak a terheket. Ezek után nem csoda, hogy egy másik felmérés szerint a 14 és 29 év közötti fiatalok 21 százaléka tervezi, hogy elhagyja a hazáját, döntően az életkörülmények miatt. Furcsa ez egy olyan országban, amelyet egyébként a gazdasági migráció egyik fő célországaként ismerünk. Azonban ha azt nézzük, hogy a német GDP 2022 óta lényegében stagnál, akkor nem meglepő, hogy nő az elégedetlenség a jóléthez szokott társadalomban.

A 2025 februári Bundestag-választások után létrejött koalíció pártjai egyre rosszabb eredményeket produkálnak. Az ARD-DeutschlandTrend legújabb mérése szerint a CDU/CSU 26 százalékon áll, de szorosan ott van mögötte a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak 25 százalékkal – ez már hibahatáron belüli különbséget jelent. (Van olyan kutatás is, amelyben a két párt fej fej mellett áll, sőt olyan felmérés is, ahol az AfD előzi a CDU/CSU-t.)

A kormánykoalíció kisebbik ereje, az SPD látványosan zuhan, már csak 12 százalékon áll, ami a negyedik helyre elég. Harmadik helyen áll a Zöldek 14 százalékkal, és már ráindult az SPD-re a radikális baloldali Die Linke (Baloldal) is 10 százalékkal. A Die Linkéből kivált, nála radikálisabb BSW 3, az egykor szebb napokat látott liberális párt, az FDP szintén 3 százalékon áll, így most sem jutnának be a Bundestagba, ahogy tavaly februárban sem sikerült nekik.

Bár tartományi választások eredményéből nem érdemes általánosítani, hiszen tartományonként eltérő az országos pártok helyi beágyazottsága, a nyugat-németországi Baden–Württemberg (március 8.) és Rajna-vidék–Pfalz (március 22.) voksolásai olyan trendekre világítottak rá, amelyek az országos felmérésekben is láthatók. Három általános tanulságot mindenképpen le tudunk vonni:

Az SPD országos népszerűtlensége a tartományi választásokban is megmutatkozik; különösen látható ez Rajna-vidék–Pfalzban, amelyet 1991 óta (!) az SPD irányított és minden választás megnyert ott, most viszont csak második lett a CDU mögött. Baden–Württembergben pedig 5,5 százalékos eredménnyel épp csak bejutott a tartományi parlamentbe. Az AfD immár nemcsak a szegényebb keletnémet tartományok pártja, hanem az 1990 előtt Nyugat-Németországnak nevezett tartományokban is megvetette a lábát. Baden–Württembergben 18,8, Rajna-vidék–Pfalz 19,5 százalékot szereztek, amelyek a párt eddigi legjobb eredményei nyugatnémet tartományokban, és mindkét helyen a dobogó harmadik fokára léphettek fel. A Bundestagból tavaly februárban kibukott FDP, amely történelmileg a Német Szövetségi Köztársaság harmadik legnagyobb pártja, sok választáson a mérleg nyelve volt, lényegében eltűnőben van: még a német ipar egyik fellegvárában, Baden–Württembergben is 4,4 százalékos eredménnyel kiesett a helyi parlamentből, holott a liberális pártot tradicionálisan a német ipari nagytőke szószólójának tartják. A vidékiesebb Rajna-vidék–Pfalz tartományban csak 2,2 százalékos támogatottságra futotta nekik.

Ezek az eredmények még jobban kirajzolják azt az évek óta tartó trendet, amely a német pártrendszer teljes átalakulásához vezet.

Így alakult át a német pártrendszer

A Német Szövetségi Köztársaság (1990 előtt Nyugat-Németország, 1990 után az egyesült Németország) 1949 óta tartó történetét alapvetően két nagy párt(szövetség) küzdelme határozta meg: a CDU/CSU-é és az SPD-é. Kancellárt is mindig ez a két párt adott az országnak: a CDU eddig hatot (Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger, Helmut Kohl, Angela Merkel, Friedrich Merz), az SPD négyet (Willy Brandt, Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, Olaf Scholz). Az 1970-es évek választásain a CDU/CSU és az SPD együtt több mint a szavazatok 90 százalékát szerezték meg. A két nagy párt mellett csak az FDP-nek volt érdemi támogatottsága, amely – ha egyik pártnak sem volt többsége – a mérleg nyelveként lényegében dönthetett arról, ki kerüljön kormányra.

Kurt Georg Kiesinger CDU-s kancellár (jobbra) átadja a kancellári hivatalt Willy Brandtnak, a Német Szövetségi Köztársaság első SPD-s kancellárjának 1969-ben. Forrás: Bettmann/CORBIS/Bettmann Archive

Az első választás, ahol egy negyedik párt is a Bundestagba jutott, az 1983-as volt, mikor először jutott be a környezetvédelmi mozgalmakból alakult Zöldek. Az 1990-es választások kivételével a zöldpárt azóta mindig parlamentbe került, 1998 és 2005 között pedig a szociáldemokrata Gerhard Schröder kormányaiban a kisebbik koalíciós partner volt. 1998-ban ötödik parlamenti erőként megjelent a Die Linke elődje, a PDS is, amely a 2002-2005 közötti időszakot kivéve állandó szereplője lett a Bundestagnak. (Die Linkének 2007 óta nevezik, amikor a keletnémet állampárt utódpártja, a PDS egyesült egy SPD-ből kivált baloldali párttal.)

A döntően kétpárti német pártrendszer az első komolyabb ütést 2005-ben szenvedte el, amikor az Angela Merkellel győztes CDU/CSU-nak a legvalószínűbb koalíciós partnerrel, az FDP-vel együtt nem volt meg az abszolút többsége, így a Német Szövetségi Köztársaság történetében először úgynevezett nagykoalíció (Große Koalition – GroKo) alakult a konzervatívok és a szociáldemokraták részvételével. Bár 2009-ben az FDP kiemelkedő eredménye miatt konzervatív-liberális kormány alakulhatott, a liberális párt 2013-ban kiesett a Bundestagból, és Merkel a következő nyolc évben is nagykoalícióban kormányzott.

2021-ben a CDU/CSU a rosszul szereplő Armin Laschet kancellárjelölt vezetésével elvesztette a választást szemben a korábban egyre rosszabb eredményeket produkáló SPD-vel, amely döntően azért győzhetett, mert a német választók a volt szociáldemokrata alkancellárban, Olaf Scholzban látták a Merkel-korszak folytatóját. 2021-ben a második világháború utáni Németország történetében először hármas koalíció alakult az SPD, a Zöldek és az FDP vezetésével, ez a szövetség azonban – főleg a Zöldek és az FDP közötti alapvető nézeteltérések miatt – nem bizonyult stabilnak, és a liberális párt 2024 végén kilépésével megbukott a kormány.

Az AfD mindent borított

Még a Merkel-éra alatt történt egy döntő változás a német pártrendszerben: ötödik szereplőként belépett az AfD. A 2013-ban alakult párt a kezdetben euroszkeptikus, de gazdaságilag liberális formáció volt, majd a 2014-től fokozódó bevándorlásellenes hangulat nyomán a migráció vált a döntő témájává, és egyre inkább jobbra tolódott, magába olvasztva a szélsőjobboldali, neonáci szcénát, amelyet addig a parlamentbe soha be nem jutó NPD (ma Heimat) képviselt. A 2015-ös migrációs sokkot követően, 2017-ben az AfD bekerült a Bundestagba, méghozzá rögtön harmadik helyen. Bár 2021-ben valamennyivel visszaesett a támogatottsága, ez csak átmeneti megingásnak bizonyult, 2025-ben ugyanis 20,8 százalékkal második lett, és támogatottsága azóta csak nőtt.

Bár 2025-ben a CDU/CSU és az SPD még képes volt együtt többséget szerezni, a jelenlegi tendenciákat nézve 2029-ben erre már kevés esély lenne. A fő probléma az, hogy az AfD-vel egyetlen másik párt sem akar koalícióra lépni, úgynevezett tűzfalat (Brandmauer) emelnek elé, az AfD pedig nem olyan erős, és szövetségi szinten várhatóan nem is lesz olyan erős, hogy egyedül többséget szerezzen.

Ha ez a tűzfal nem omlik le, akkor az egyre kisebb, AfD-n kívüli világ egyre több kompromisszumot kell kössön, hogy kormányképes többség jöjjön létre.

Ha szövetségi szinten még nem is, tartományi szinten már látszik, hogy ez hova vezet, elsősorban a volt NDK területén lévő tartományokban. Az AfD egyik legerősebb bástyájában, Türingiában a 2024-es választásokon ugyan győzött a radikális jobboldali párt, de a második CDU alakított kormányt a BSW-vel és az SPD-vel együtt. Azonban még így sem lett meg az abszolút többség, ezért az ellenzéki Die Linke kívülről támogatja a kormányt. Erre azért volt szükség, mert egy párthatározat nyomán a CDU az AfD mellett a Die Linkével sem köthet koalíciót.

Olaf Scholz alkancellár és Angela Merkel kancellár Alice Weidel, az AfD társfrakcióvezetőjének beszédét hallgatja a Bundestagban 2018. szeptember 12-én. Forrás: Florian Gaertner/Photothek via Getty Images

Idén szeptemberben két keletnémet tartományban is választást tartanak. Szász-Anhaltban az AfD-t 38 százalékra, Mecklenburg–Elő-Pomerániában 34 százalékra mérik, miközben a Die Linke is 10 vagy afölötti támogatottságot tudhat magáénak. Mindez azt jelenti, hogy előállhat olyan eredmény, hogy vagy az AfD vagy a Die Linke nélkül nincs többség, a tűzfalpolitika miatt pedig így lényegében patthelyzet alakulhat ki.

Eltűnőben az FDP, válságban az SPD

A három legrégibb német párt(szövetség), a CDU/CSU, az SPD és az FDP közül az egyik lényegében a túléléséért küzd, a másik pedig a kispárttá válással néz szembe.

Hogy az FDP-t mi menthetné meg a teljes eljelentéktelenedéstől, jelen pillanatban nem látszik. A tartományi vereségek után Christian Dürr elnök és a párt elnöksége beadta lemondását, de Dürr újra kíván indulni a posztért. A májusban esedékes tisztújító kongresszusra azonban kihívót is kap Henning Höne személyében, aki a párt fő bástyáját, Észak-Rajna–Vesztfália tartományt képviseli. (A párt 68 ezer tagjából 17 ezer él ebben a tartományban.) Hogy egy régi vagy új vezetőnek sikerül-e új életet lehelnie a pártba, a jövő kérdése, mindenesetre a jelek nem túl biztatóak a liberálisok számára.

Az SPD vezetését ezzel szemben a tartományi kudarcok után megerősítették, így maradhatott a társelnöki posztokon Lars Klingbeil alkancellár és pénzügyminiszter, illetve Bärbel Bas szociális és munkaügyi miniszter. A beléjük vetett bizalom azonban csekély: a ZDF köztelevízió Politbarometere szerint a választók 75 százaléka úgy gondolja, hogy a két pártelnök nem tudja kivezetni a válságból a pártot, és még az SPD híveinek 56 százaléka is így látja. Az ARD-DeutschlandTrend szerint a Klingbeillel való elégedettség mindössze 18, a Bärbel Basszal való pedig 15 százalékos, ami egy hónap alatt 15, illetve 10 százalékpontos zuhanást jelent.

Az SPD sok más európai szociáldemokrata párthoz hasonlóan azzal küzd, hogy elvesztette korábbi fő választói rétege, a munkások támogatását. Az SPD Németország legrégibb pártja, 1863-ban alakult Általános Német Munkásegylet néven, az egyre kiterjedtebb német munkásmozgalom politikai szervezeteként. Az elmúlt évtizedekben a szociáldemokrata pártok egyre piacpártibbá és liberálisabbá váltak (e trend vezető alakja volt Tony Blair egykori brit miniszterelnök és Gerhard Schröder volt német kancellár), ami viszont azt eredményezte, hogy egyre nehezebb lett megkülönböztetni őket a hagyományosan piacpárti konzervatív és liberális pártoktól.

A 2008-as gazdasági világválság aztán megrengette a sokak által „neoliberálisnak” nevezett világrendet, és sorra erősödtek meg Európában a jobboldali radikális (a szakirodalomban sokszor „populistának” nevezett, magukat inkább „szuverenistának” hívó) pártok, akikhez nagy számban mentek el a döntően munkás, korábban a szociáldemokratákat támogató szavazók. Ez a jelenség egyértelműen megfigyelhető Németországban is: a Rajna-vidék–Pfalzban tartott tartományi választáson például a munkások 39 százaléka támogatta az AfD-t, és csak 21 százalékuk az SPD-t, ami az előbbi esetében jóval átlagon felüli, utóbbi esetben viszont jóval átlagon aluli támogatást jelent.

Az SPD mostani válságából úgy keveredne ki, hogy jóval határozottabban baloldali programot akar képviselni a kormányon belül. Azonban a CDU/CSU kisebbik partnereként, egy olyan egyértelműen piacpárti kancellár mellett, mint Friedrich Merz, ez nem könnyű vállalkozás. Ha kompromisszumképtelennek mutatkozik, és akadályozza a kormány munkáját, azért büntethetik a választók, ha viszont túlontúl sok kompromisszumot köt, azért.

Németország legrégibb pártja, amely 1949 óta most van népszerűsége mélypontján, és a politikusaiba vetett bizalom is nagyon alacsony, az elmúlt csaknem hét évtized egyik legnagyobb kihívása elé néz.

Címlapkép: Friedrich Merz kancellár és Lars Klingbeil alkancellár a Bundestagban. Forrás: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images